Перетнути кордон стане легше — Україна та Молдова підписали протокол про співпрацю
Україна та Молдова підписали протоколи, які спрощують перетин кордону для громадян та вантажів. Це допоможе підвищити ефективність пропускних спроможностей кордону та пришвидшити його проходження.
Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, таке рішення допоможе у торговельно-економічну співпрацю між сусідніми країнами.
"Україна та Молдова продовжують виконання домовленостей про спільний контроль у пунктах пропуску на кордоні. Сьогодні під час онлайн-зустрічі з прем'єр-міністром Доріном Речаном було підписано низку протоколів, які спростять і зменшать час перетину кордону для громадян і вантажів", — сказав Шмигаль.
Крім того, це допоможе застосувати європейські практики, якими користуються усі країни-члени ЄС.
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Нагадаємо, в Одеській області ускладниться маршрут до півдня регіону. Йдеться про транзитну ділянку траси М-15, яка пролягає через Молдову.
Також ми писали, що станом на ранок 22 грудня на виїзді з України до Румунії зафіксовані незначні затори у межах Саф'ян та Броски. Добратися без проблем можна і до Молдови, оскільки не спостерігається значного скупчення машин на пункті пропуску "Паланка — Маяки — Удобне".
Додамо, міністр оборони України Рустем Умєров дав інтерв'ю німецькому виданню Bild. Воно написало, що очільник міністерства заявив про призов на військову службу українців віком 25-60 років, які наразі перебувають за кордоном. Однак слова Умєрова вже спростували.
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