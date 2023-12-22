Перетнути кордон стане легше — Україна та Молдова підписали протокол про співпрацю

КПП на Паланці. Фото: ДПСУ

Україна та Молдова підписали протоколи, які спрощують перетин кордону для громадян та вантажів. Це допоможе підвищити ефективність пропускних спроможностей кордону та пришвидшити його проходження.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

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За його словами, таке рішення допоможе у торговельно-економічну співпрацю між сусідніми країнами.

"Україна та Молдова продовжують виконання домовленостей про спільний контроль у пунктах пропуску на кордоні. Сьогодні під час онлайн-зустрічі з прем'єр-міністром Доріном Речаном було підписано низку протоколів, які спростять і зменшать час перетину кордону для громадян і вантажів", — сказав Шмигаль.

Крім того, це допоможе застосувати європейські практики, якими користуються усі країни-члени ЄС.

Інші новини про перетин кордону

Нагадаємо, в Одеській області ускладниться маршрут до півдня регіону. Йдеться про транзитну ділянку траси М-15, яка пролягає через Молдову.

Також ми писали, що станом на ранок 22 грудня на виїзді з України до Румунії зафіксовані незначні затори у межах Саф'ян та Броски. Добратися без проблем можна і до Молдови, оскільки не спостерігається значного скупчення машин на пункті пропуску "Паланка — Маяки — Удобне".

Додамо, міністр оборони України Рустем Умєров дав інтерв'ю німецькому виданню Bild. Воно написало, що очільник міністерства заявив про призов на військову службу українців віком 25-60 років, які наразі перебувають за кордоном. Однак слова Умєрова вже спростували.