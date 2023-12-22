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Пересечь границу станет легче — Украина и Молдова подписали протокол о сотрудничестве

22 декабря 2023 11:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Пересечь границу станет легче — Украина и Молдова подписали протокол о сотрудничестве
КПП на Паланти. Фото: ГНСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Украина и Молдова подписали протоколы, упрощающие пересечение границы для граждан и грузов. Это поможет повысить эффективность пропускных способностей границы и ускорить ее прохождение.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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По его словам, такое решение поможет торговоэкономическому сотрудничеству между соседними странами.

"Украина и Молдова продолжают выполнение договоренностей о совместном контроле в пунктах пропуска на границе. Сегодня во время онлайн-встречи с премьер-министром Дорином Речаном был подписан ряд протоколов, которые упростят и снизят время пересечения границы для граждан и грузов", — сказал Шмыгаль.

Кроме того, это поможет применить европейские практики, которыми пользуются все страны-члены ЕС.

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Напомним, в Одесской области усложнится маршрут к югу региона. Речь идет о транзитном участке трассы М-15, пролегающей через Молдову.

Также мы писали, что на утро 22 декабря на выезде из Украины в Румынию зафиксированы незначительные пробки в пределах Сафьян и Броски. Добраться без проблем можно и в Молдову, поскольку не наблюдается значительного скопления машин на пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное".

Министр обороны Украины Рустем Умеров дал интервью немецкому изданию Bild. Оно написало, что глава министерства заявил о призыве на военную службу украинцев в возрасте 25-60 лет, которые сейчас находятся за границей. Однако слова Умерова уже опровергли.

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