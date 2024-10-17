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Перетворили життя на пекло — в Одесі здирники тероризували молодика

17 жовтня 2024 10:56
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі троє злочинців понад місяць кошмарили молодика
Поліція затримує підозрюваних. Фото: ГУНП в Одеській області
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Троє чоловіків понад місяць переслідували малознайомого 24-річного хлопця. Вони вимагали від нього повернути неіснуючий борг. Злочинну діяльність припинили правоохоронці.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у четвер, 17 жовтня.

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Здирники регулярно залякували молодика фізичною розправою, якщо він не віддасть їм 150 тис. грн. Під час однієї з таких "бесід" хлопець не витримав і віддав їм 6 тис. грн. Наступного разу двоє з рекетирів випадково побачили "боржника" у кав'ярні й знову почали йому погрожувати. Він передав їм ще 1 тис. грн і 500 доларів.

Що загрожує вимагачам 

Двох переслідувачів затримали одразу після отримання грошей. У них вилучили кошти і мобільні телефони. Третій учасник схеми зумів втекти. Його оголосили у розшук.

Чоловікам повідомили про підозру у вимозі передачі чужого майна з погрозою насильства за попередньою змовою. Якщо суд визнає їхню провину, здирникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Затримані наразі перебувають під вартою.

Інші випадки вимагання в Одесі

Зазначимо, останнім часом у місті побільшало повідомлень про подібні злочини. Зокрема, вчора поліція повідомляла про затримання цілої банди рекетирів, яка мала зв'язки з так званим "сухумським кланом" і обкладала даниною підприємців. За день до того в Одесі затримали колишнього правоохоронця. Він видавав себе за працівника ДБР і вимагав у знайомого повернути неіснуючий борг.

поліція Одеса Кримінал Новини Одеси вимагання

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