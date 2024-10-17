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Превратили жизнь в ад — в Одессе вымогатели терроризировали новолуния

17 октября 2024 10:56
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе трое преступников больше месяца кошмарили парня
Полиция задерживает подозреваемых. Фото: ГУНП в Одесской области
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Трое мужчин больше месяца преследовали малознакомого 24-летнего парня. Они потребовали от него вернуть несуществующий долг. Преступную деятельность прекратили правоохранители.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в четверг, 17 октября.

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Вымогатели регулярно запугивали молодого человека физической расправой, если он не отдаст им 150 тыс. грн. Во время одной из таких бесед парень не выдержал и отдал им 6 тыс. грн. В следующий раз двое из рэкетиров случайно увидели "должника" в кафе и снова начали ему угрожать. Он передал им еще 1 тыс. гривен и 500 долларов.

Что угрожает вымогателям

Двое преследователей были задержаны сразу после получения денег. У них изъяли деньги и мобильные телефоны. Третий участник схемы сумел убежать. Его объявили в розыск.

Мужчинам сообщили о подозрении в требовании передачи чужого имущества с угрозой насилия по предварительному сговору. Если суд признает их вину, вымогателям грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Задержанные находятся под стражей.

Другие случаи вымогательства в Одессе

Отметим, в последнее время в городе стало больше сообщений о подобных преступлениях. В частности, вчера полиция сообщала о задержании целой банды рэкетиров, которая имела связи с так называемым "сухумским кланом" и облагала данью предпринимателей. Днем ранее в Одессе задержали бывшего правоохранителя. Он выдавал себя за работника ДБР и потребовал у знакомого вернуть несуществующий долг.

полиция Одесса Криминал Новости Одессы вымогательство

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