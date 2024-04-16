Перевозили ухилянтів закордон — двоє жителів Одещині сидітимуть за ґратами

Правоохоронці викрили злочинця. Фото: Нацполіція

Двоє чоловіків незаконно намагались перевезти групу з 12 призовників до сусідньої держави, проте їхнім планам завадили прикордонники. Наразі суд визнав їх винними та призначив покарання у вигляді позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції Одеської області.

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Подробиці діяльності

Двоє спільників організували схему, за якою вивозили ухилянтів до прикордонної зони, звідки ті повинні були тікати, дотримуючись інструкцій організаторів. За свої послуги вони отримували від 3,8 до 5 тисяч доларів з кожного призовника.

Під час чергової мандрівки, один з перевізників попрохав товариша взяти декількох "пасажирів" до себе, адже в самого забракло місця.

Чоловіки зустріли пасажирів на різних станціях залізниці, а потім, оминаючи блокпости, повезли їх до прикордонної смуги. Ухилянтам вони повинні були надати інструкції, як самотужки перетнути держкордон. Проте за цю подорож гроші зловмисники так і не отримали — їхній план зірвали правоохоронці.

Перевізник разом із ухилянтами. Фото: Нацполіція

Вирок суду

Дії фігурантів підпадають під ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України. Вони звинувачуються в сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України. Суд, визнав чоловіків винними та призначив їм покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з випробувальним терміном півтора роки.

Випадки допомоги ухилянтам на Одещині

Ми раніше повідомляли, що в Одеському районі правоохоронці викрили злочину схему, яка допомагала чоловікам призовного віку виїхати за кордон. Затримати злочинців вдалося під час спроби незаконно перетнути державний КПП.

Також ми писали, що одесит обіцяв військовозобов'язаному виготовити документи, які б позволяли тому перетинати державний кордон України. Проте план не спрацював, адже правоохоронці викрили зловмисника під час отримання грошей за свої "послуги".