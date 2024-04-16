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Перевозили уклонистов заграницу — двое жителей Одесчины будут сидеть за решеткой

16 апреля 2024 14:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Перевозили уклонистов заграницу — двое жителей Одесчины будут сидеть за решеткой
Правоохранители разоблачили преступника. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Двое мужчин незаконно пытались перевезти группу из 12 призывников в соседнее государство, однако их планам помешали пограничники. Суд признал их виновными и назначил наказание в виде лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Одесской области.

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Подробности деятельности

Двое сообщников организовали схему, по которой вывозили уклонистов в приграничную зону, откуда те должны были бежать, следуя инструкциям организаторов. За свои услуги они получали от 3,8 до 5 тысяч долларов с каждого призывника.

Во время очередного путешествия, один из перевозчиков попросил товарища взять нескольких "пассажиров" к себе, ведь у самого не хватило места.

Мужчины встретили пассажиров на разных станциях железной дороги, а затем, обходя блокпосты, увезли их к пограничной полосе. Уклонистам они должны были предоставить инструкции, как самостоятельно пересечь госграницу. Однако за это путешествие деньги злоумышленники так и не получили – их план сорвали правоохранители.

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Перевозчик вместе с уклонистами. Фото: Нацполиция

Приговор суда

Действия фигурантов подпадают под ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Они обвиняются в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Суд признал мужчин виновными и назначил им наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком полтора года.

Случаи помощи уклонистам в Одесской области

Мы ранее сообщали, что в Одесском районе правоохранители разоблачили преступления схему, которая помогала мужчинам призывного возраста уехать за границу. Задержать преступников удалось при попытке незаконно пересечь государственный КПП.

Также мы писали, что одессит обещал военнообязанному изготовить документы, которые позволяли бы пересекать государственную границу Украины. Однако план не сработал, ведь стражи порядка разоблачили злоумышленника во время получения денег за свои "услуги".

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