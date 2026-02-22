Скільки коштує облаштувати першу квартиру в Одесі

Облаштоване житло. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Переїзд у власне житло для одеської молоді означає початок самостійності та нові фінансові зобов’язання. Щоб уникнути зайвих витрат і нічого не проґавити, варто заздалегідь підготувати перелік необхідних речей і розрахувати кошторис.

Новини.LIVE зібрали основні речі для старту та прорахували їхню середню вартість в Одесі.

Реклама

Читайте також:

Скільки коштує облаштувати квартиру

Облаштування першої квартири краще починати з речей першої необхідності. Передусім це місце для сну. Бюджетне ліжко коштує в середньому близько 4 000 грн, матрац — приблизно 4 500 грн. До цього додаються подушки, ковдра та постільна білизна, що разом обійдуться ще приблизно 2 800 грн. Отже, базове облаштування спальні становитиме орієнтовно 11 300 грн.

Ліжко з матрасом в квартирі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Для ванної кімнати знадобляться рушники, шторка для душу, засоби гігієни та дрібні аксесуари. Середній бюджет на цей блок становить близько 2 400 грн.

Кухня потребує мінімального набору посуду й техніки. Каструля та сковорідка коштують разом приблизно 1 700 грн, набір тарілок і приладів — близько 1 000 грн, електричний чайник — близько 900 грн. Разом із кухонними дрібницями та засобами для прибирання стартові витрати складуть орієнтовно 4 500 грн.

Найбільша стаття витрат — побутова техніка. Невеликий холодильник у середньому коштує близько 10 000 грн, пральна машина — ще 10 000 грн. Праска і пилосос додадуть приблизно 1 800 грн. У підсумку базовий набір техніки тягне на 21 800 грн.

Дівчина відкриває пральну машину. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Для підтримання чистоти потрібні:

швабра,

відро,

миючі засоби

набір інструментів.

Це ще близько 1 700 грн.

Меблі для зберігання речей також важливі. Бюджетна шафа коштує приблизно 4 000 грн, комод або полиці — близько 2 000 грн, вішалки та органайзери — ще 500 грн. Разом це орієнтовно 6 500 грн.

Не варто забувати про лампочки, подовжувачі та інші дрібниці. На них потрібно закласти ще близько 1 200 грн.

Витрати на побут в квартирі

Якщо скласти всі базові витрати, то повне мінімальне облаштування першої квартири обійдеться приблизно 49 000-50 000 грн. Це розрахунок без дизайнерських рішень і дорогих брендів, лише найнеобхідніше для комфортного старту.

Нагадаємо, перші стажування та співбесіди можуть стати важливим кроком до кар’єри, але вони вимагають підготовки. Молоді одесити, які готуються до цих етапів, часто не знають, з чого почати і на що звертати увагу.

Також ми писали, що молодим сім’ям в Одесі, які стикаються з високими рахунками за комунальні послуги, держава може допомогти через субсидію або пільги. Ці механізми зменшують витрати на газ, світло, тепло, воду та вивезення сміття.