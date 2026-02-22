Сколько стоит обустроить первую квартиру в Одессе: цены и список

Обустроенное жилье. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Переезд в первое собственное жилье для молодежи в Одессе — это старт самостоятельной жизни и значительные расходы. Чтобы не переплатить и не забыть что-то важное, лучше заранее составить список необходимых вещей и спланировать бюджет.

Новини.LIVE собрали основные вещи для старта и просчитали их среднюю стоимость в Одессе.

Сколько стоит обустроить квартиру

Обустройство первой квартиры лучше начинать с вещей первой необходимости. Прежде всего это место для сна. Бюджетная кровать стоит в среднем около 4 000 грн, матрас — примерно 4 500 грн. К этому добавляются подушки, одеяло и постельное белье, которые вместе обойдутся еще примерно 2 800 грн. Итак, базовое обустройство спальни составит ориентировочно 11 300 грн.

Кровать с матрасом в квартире. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Для ванной комнаты понадобятся полотенца, шторка для душа, средства гигиены и мелкие аксессуары. Средний бюджет на этот блок составляет около 2 400 грн.

Кухня требует минимального набора посуды и техники. Кастрюля и сковородка стоят вместе примерно 1 700 грн, набор тарелок и приборов — около 1 000 грн, электрический чайник — около 900 грн. Вместе с кухонными мелочами и средствами для уборки стартовые расходы составят около 4 500 грн.

Самая большая статья расходов — бытовая техника. Небольшой холодильник в среднем стоит около 10 000 грн, стиральная машина — еще 10 000 грн. Утюг и пылесос добавят примерно 1 800 грн. В итоге базовый набор техники тянет на 21 800 грн.

Девушка открывает стиральную машину. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Для поддержания чистоты нужны:

швабра,

ведро,

моющие средства

набор инструментов.

Это еще около 1 700 грн.

Мебель для хранения вещей также важна. Бюджетный шкаф стоит примерно 4 000 грн, комод или полки — около 2 000 грн, вешалки и органайзеры — еще 500 грн. Итого это ориентировочно 6 500 грн.

Не стоит забывать о лампочках, удлинителях и других мелочах. На них нужно заложить еще около 1 200 грн.

Расходы на быт в квартире

Если сложить все базовые расходы, то полное минимальное обустройство первой квартиры обойдется примерно 49 000-50 000 грн. Это расчет без дизайнерских решений и дорогих брендов, только самое необходимое для комфортного старта.

Напомним, первые стажировки и собеседования могут стать важным шагом к карьере, но они требуют подготовки. Молодые одесситы, которые готовятся к этим этапам, часто не знают, с чего начать и на что обращать внимание.

Также мы писали, что молодым семьям в Одессе, которые сталкиваются с высокими счетами за коммунальные услуги, государство может помочь через субсидию или льготы. Эти механизмы уменьшают расходы на газ, свет, тепло, воду и вывоз мусора.