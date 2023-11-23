Перша одеська набережна — історія створення Приморського бульвару

Люди на Приморському бульварі. Фото: Новини.LIVE

Приморський бульвар є візитівкою перлини Чорного моря. Це місце — прикраса Одеси та один із найпопулярніших об'єктів міста.

Новини.LIVE підготували для вас історію одеського Приморського бульвару.

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Історія виникнення

Історія Одеси виявилася щедрою до Приморського бульвару, подарувавши йому безліч назв та імен. Так, спочатку він називався Новим, потім Приморським, після російсько-турецької війни — Миколаївським, з 1920 року він мав ім'я анархіста Фельдмана, а після війни став знову Приморським. У цій назві втілена вся його сутність та історія.

Колись на місці бульвару знаходилася грецька колонія (її називають "Гавань Істріан"), а пізніше саме тут був Кацюбіїв та Хаджибей, і Хаджибейська османська фортеця над морем, яку знищили російські війська.

Приморський бульвар у 1880 роках. Фото: google.com

До 1820 року територія майбутнього бульвару була пустельною і зовсім не була схожа на теперішній оазис: найбідніші хатини на краю плато з берегами, що обвалюються, міське звалище, військові казарми, пекарня і госпіталь біля майбутнього палацу М. С. Воронцова. У 1822 році було затверджено план влаштування майбутнього бульвару, згідно з яким власність Воронцова передбачалося знести та побудувати нову вулицю. Однак граф став на заваді цьому, внаслідок чого його володіння частково "підрізали", а бульвар перенесли в інший бік.

Приморський бульвар починається Думською площею, від будівлі міської ради, і простягається до самих колон Воронцовського палацу. Дивовижна ідея його створення у вигляді єдиного архітектурного палацового ансамблю: палаци бульвару вишикувалися в ряд, який переривається півкругом здвоєних будівель на центральній площі.

Будівництва Приморського бульвару. Фото: google.com

Музей просто неба

Неабияку увагу Приморський бульвар привертає і як місце археологічних розкопок. Під час його реконструкції тут виявили залишки давньогрецького поселення VI-V століть до н.е. Знайдені предмети розкопок накрили куполом. Так було створено своєрідний археологічний музей просто неба — ще одна пам'ятка бульвару.

Археологічний музей на Приморському бульварі. Фото: google.com

Радянський період

У роки перебудови було створено проєкт його реконструкції, що передбачав вирубку всіх дерев, що там ростуть, з метою повернення бульвару первісного вигляду. І тоді одесити оточили живим кільцем кожне дерево, внаслідок чого до них прислухалися та залишили дерева незайманими. А ось асфальт замінили на тротуарну плитку, алеї вимостили каменем і встановили нові шестигранні ліхтарі в стилі ретро, ​​які надали йому ще більше шарму.

Вид на набережну. Фото: google.com

Період російсько-української війни

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Приморський бульвар закрили для відвідувань через небезпеку з боку моря. У лютому та березні 2022 року мешканці цієї частини міста могли бачити на горизонті ворожі десантні кораблі, які мали намір зайти в одеський порт, проте навіть сама погода була проти цього.

Люди біля Потьомкінських сходів. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2023 року бульвар відкрили для відвідувачів, однак все одно залишається згадка про небезпеку, коли дивишся у бік морського вокзалу.

Закритий памʼятник Дюку. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, Одеса завжди була оповита загадками та таємницями, особливо повʼязаними з її видатними діячами. Кожен містянин знає про першого градоначальника Дюка де Рішельє, але ніхто навіть не чув, де розташовувалася його перша садиба. Про те, як з'явився один з найстаріших парків Одеси — Дюківський — читайте у нашому матеріалі.