Перша одеська набережна — історія створення Приморського бульвару
Приморський бульвар є візитівкою перлини Чорного моря. Це місце — прикраса Одеси та один із найпопулярніших об'єктів міста.
Новини.LIVE підготували для вас історію одеського Приморського бульвару.
Історія виникнення
Історія Одеси виявилася щедрою до Приморського бульвару, подарувавши йому безліч назв та імен. Так, спочатку він називався Новим, потім Приморським, після російсько-турецької війни — Миколаївським, з 1920 року він мав ім'я анархіста Фельдмана, а після війни став знову Приморським. У цій назві втілена вся його сутність та історія.
Колись на місці бульвару знаходилася грецька колонія (її називають "Гавань Істріан"), а пізніше саме тут був Кацюбіїв та Хаджибей, і Хаджибейська османська фортеця над морем, яку знищили російські війська.
До 1820 року територія майбутнього бульвару була пустельною і зовсім не була схожа на теперішній оазис: найбідніші хатини на краю плато з берегами, що обвалюються, міське звалище, військові казарми, пекарня і госпіталь біля майбутнього палацу М. С. Воронцова. У 1822 році було затверджено план влаштування майбутнього бульвару, згідно з яким власність Воронцова передбачалося знести та побудувати нову вулицю. Однак граф став на заваді цьому, внаслідок чого його володіння частково "підрізали", а бульвар перенесли в інший бік.
Приморський бульвар починається Думською площею, від будівлі міської ради, і простягається до самих колон Воронцовського палацу. Дивовижна ідея його створення у вигляді єдиного архітектурного палацового ансамблю: палаци бульвару вишикувалися в ряд, який переривається півкругом здвоєних будівель на центральній площі.
Музей просто неба
Неабияку увагу Приморський бульвар привертає і як місце археологічних розкопок. Під час його реконструкції тут виявили залишки давньогрецького поселення VI-V століть до н.е. Знайдені предмети розкопок накрили куполом. Так було створено своєрідний археологічний музей просто неба — ще одна пам'ятка бульвару.
Радянський період
У роки перебудови було створено проєкт його реконструкції, що передбачав вирубку всіх дерев, що там ростуть, з метою повернення бульвару первісного вигляду. І тоді одесити оточили живим кільцем кожне дерево, внаслідок чого до них прислухалися та залишили дерева незайманими. А ось асфальт замінили на тротуарну плитку, алеї вимостили каменем і встановили нові шестигранні ліхтарі в стилі ретро, які надали йому ще більше шарму.
Період російсько-української війни
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Приморський бульвар закрили для відвідувань через небезпеку з боку моря. У лютому та березні 2022 року мешканці цієї частини міста могли бачити на горизонті ворожі десантні кораблі, які мали намір зайти в одеський порт, проте навіть сама погода була проти цього.
У жовтні 2023 року бульвар відкрили для відвідувачів, однак все одно залишається згадка про небезпеку, коли дивишся у бік морського вокзалу.
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