Первая одесская набережная — история создания Приморского бульвара

Люди на Приморском бульваре. Фото: Новини.LIVE

Приморский бульвар является визитной карточкой жемчужины Черного моря. Это место — украшение Одессы и один из самых популярных объектов города.

Новини.LIVE подготовили для вас историю одесского Приморского бульвара.

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История возникновения

История Одессы оказалась щедрой на Приморский бульвар, подарив ему множество названий и имен. Да, сначала он назывался Новым, затем Приморским, после российско-турецкой войны — Николаевским, с 1920 года он носил имя анархиста Фельдмана, а после войны стал снова Приморским. В этом названии воплощена вся его сущность и история.

Когда-то на месте бульвара находилась греческая колония (ее называют "Гавань Истриан"), а позже именно здесь был Кацюбиев и Хаджибей, и османская Хаджибейская крепость над морем, которую уничтожили русские войска.

Приморский бульвар в 1880-х годах. Фото: google.com

К 1820 году территория будущего бульвара была пустынной и совсем не походила на нынешний оазис: беднейшие хижины на краю плато с обрушающимися берегами, городская свалка, военные казармы, пекарня и госпиталь возле будущего дворца М. С. Воронцова. В 1822 г. был утвержден план устройства будущего бульвара, согласно которому собственность Воронцова предполагалось снести и построить новую улицу. Однако граф воспрепятствовал этому, в результате чего его владения частично "подрезали", а бульвар перенесли в другую сторону.

Приморский бульвар начинается Думской площадью, от здания городского совета, и простирается до колонн Воронцовского дворца. Удивительная идея его создания в виде единого архитектурного дворцового ансамбля: дворцы бульвара выстроились в ряд, прерывающийся полукругом сдвоенных построек на центральной площади.

Строительство Приморского бульвара. Фото: google.com

Музей под открытым небом

Большое внимание Приморский бульвар привлекает и как место археологических раскопок. Во время его реконструкции здесь были обнаружены остатки древнегреческого поселения VI-V веков до н.э. Обнаруженные предметы раскопок накрыли куполом. Так был создан своеобразный археологический музей под открытым небом — еще одна достопримечательность бульвара.

Археологический музей на Приморском бульваре. Фото: google.com

Советский период

В годы перестройки был создан проект его реконструкции, предусматривавший вырубку всех растущих там деревьев с целью возвращения бульвара первоначального вида. И тогда одесситы оцепили живым кольцом каждое дерево, в результате чего к ним прислушались и оставили деревья девственницами. А вот асфальт заменили тротуарной плиткой, аллеи вымостили камнем и установили новые шестигранные фонари в стиле ретро, ​​которые придали ему еще больше шарма.

Вид набережной. Фото: google.com

Период российско-украинской войны

После начала полномасштабного вторжения России в Украину, Приморский бульвар был закрыт для посещений из-за опасности со стороны моря. В феврале и марте 2022 года жители этой части города могли видеть на горизонте вражеские десантные корабли, намеревавшиеся зайти в одесский порт, однако даже сама погода была против этого.

Люди возле Потемкинской лестницы. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2023 бульвар открыли для посетителей, однако все равно остается упоминание об опасности, когда смотришь в сторону морского вокзала.

Закрытый памятник Дюку. Фото: Новини.LIVE

Напомним, Одесса всегда была окутана загадками и тайнами, особенно связанными с ее видными деятелями. Каждый горожанин знает о первом градоначальнике Дюке де Ришелье, но никто даже не слышал, где располагалась его первая усадьба. О том, как появился один из старейших парков Одессы — Дюковский — читайте в нашем материале.