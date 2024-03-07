Перші модульні укриття в Одесі: де встановили та як працюватимуть

Чоловік виходить з укриття. Фото: Новини.LIVE

Останнім часом Одеса стала дедалі частіше потерпати від ворожих атак, через що збільшилася небезпека для цивільних людей. У звʼязку з цим у місті встановили пʼять нових мобільних укриттів, які розмістили у найбільших місцях скупчення людей.

Журналісти Новини.LIVE побували на відкритті першої схованки.

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Що відомо про мобільне укриття

Перший мобільний бункер розмістили на кінцевій знаменитого одеського трамвая №5 в Аркадії. Саме тут щоденно проходять тисячі людей, які ризикують своїм життям. Прототипом стали ізраїльські укриття, що пройшли перевірку часом та показали свою ефективність.

"Не всі люди зможуть оперативно вийти в якесь вкриття, яке знаходиться в паркінгу. Тут все ж таки зупинка громадського транспорту, де теж збирається певна кількість осіб. Якщо це потрібна якась термінова реакція, спуститися в вкриття, то не всі можуть встигнути це зробити. Тому було прийнято рішення зробити цей пункт тут", — сказав заступник голови одеської обласної організації Червоного Хреста Антон Муравенко.

Представник Червоного Хреста Антон Муравенко. Фото: Новини.LIVE

Процес встановлення укриття. Фото: Новини.LIVE

Чим обладнані

Бетонні укриття зробили компактними. Його розміри 3 на 4 метри, та воно здатне вмістити до 15 осіб одночасно. У сховищі облаштовані лавки для сидіння, витяжка та проведено світло.

Лавки всередині сховища. Фото: Новини.LIVE

У міській раді зазначають, що укриття працюватимуть лише під час повітряної тривоги, спеціальна людина буде відповідати за його відкриття.

"Враховуючи їхній великий розмір, на випадок повітряної тривоги, люди оперативно могли укритися, не шукаючи додаткового укриття. Ми дивилися в ті зупинки, там, де дійсно є люди, там, де є потреба в цьому", — сказав голова транспортного департаменту одеської міської ради Володимир Хитренко.

Голова департаменту транспорту Володимир Хитренко. Фото: Новини.LIVE

Частина укриттів працюватимуть цілодобово, а решта згідно з графіком диспетчерського пункту. Це пілотний проєкт і якщо він себе покаже з позитивного боку, то подібних укриттів стане більше.

Вантажівка завозить укриття. Фото: Новини.LIVE

Де розмістили укриття

вул. Академіка Корольова / вул. Архітекторська — кінцева тролейбусних маршрутів № 7, 12 та автобусного маршруту № 148;

Куликове поле — кінцева трамвайного маршруту № 17 та автобусного маршруту № 190;

вул. Паустовського — кінцева зупинка автобусних маршрутів №190, 240, 242;

вул. Хімічна (Суперфосфатний завод) — кінцева зупинка тролейбусних маршрутів №8.

Нагадаємо, в Одесі оголосили тендер на ремонт укриття для обласного ліцею. Попередня вартість робіт становить понад 22 мільйони гривень.

Також ми писали, що у разі запізнення або відсутності на роботі через повітряну тривогу, працівники мають право на захист від дисциплінарних санкцій, наголошує адвокат Олексій Шалару. За його словами, роботодавець повинен взяти пояснення у працівника і врахувати обставини, якщо той перебував в укритті через загрозу життю. Деталі — за посиланням.