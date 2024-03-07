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Первые модульные укрытия в Одессе — где их установили

7 марта 2024 13:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Первые модульные укрытия в Одессе: где установили и как будут работать
Мужчина выходит из укрытия. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В последнее время Одесса стала все чаще подвергаться враждебным атакам, из-за чего увеличилась опасность для гражданских людей. В связи с этим в городе установили пять новых мобильных укрытий, которые разместили в самых больших местах скопления людей.

Журналисты Новини.LIVE побывали на открытии первого тайника.

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Что известно о мобильном укрытии

Первый мобильный бункер разместили на конечной знаменитой одесском трамвае №5 в Аркадии. Именно здесь ежедневно проходят тысячи людей, рискующих своей жизнью. Прототипом стали прошедшие проверку временем израильские укрытия, показавшие свою эффективность.

"Не все люди смогут оперативно выйти в какое-нибудь укрытие, которое находится в паркинге. Здесь все же остановка общественного транспорта, где тоже собирается определенное количество человек. Если это нужна какая-то срочная реакция, спуститься в укрытие, то не все могут успеть это сделать. Поэтому было принято решение сделать этот пункт здесь", — сказал заместитель председателя одесской областной организации Красного Креста Антон Муравенко.

В Одессе установили первое мобильное укрытие - фото 1
Представитель Красного Креста Антон Муравенко. Фото: Новини.LIVE
В Одессе установили первое мобильное укрытие - фото 2
Процесс установки укрытия. Фото: Новини.LIVE

Чем оборудованы

Бетонные укрытия сделали компактными. Его размеры 3 на 4 метра и способны вместить до 15 человек одновременно. В хранилище оборудованы скамейки для сидения, вытяжка и свет.

В Одессе установили первое мобильное укрытие - фото 3
Скамейки внутри хранилища. Фото: Новини.LIVE

В городском совете отмечают, что укрытия будут работать только во время воздушной тревоги, специальный человек будет отвечать за его открытие.

"Учитывая их большой размер, на случай воздушной тревоги, люди оперативно могли укрыться, не ища дополнительного укрытия. Мы смотрели в те остановки, там, где действительно есть люди, там, где есть необходимость в этом", — сказал глава транспортного департамента одесской городской совета Владимир Хитренко.

В Одессе установили первое мобильное укрытие - фото 4
Глава департамента транспорта Владимир Хитренко. Фото: Новини.LIVE

Часть укрытий будут работать круглосуточно, а остальные согласно графику диспетчерского пункта. Это пилотный проект и если он себя покажет с положительной стороны, то подобных укрытий станет больше.

В Одессе установили первое мобильное укрытие - фото 5
Грузовик завозит укрытие. Фото: Новини.LIVE

Где разместили укрытие

  • ул. Академика Королева/ул. Архитекторская — конечная троллейбусных маршрутов № 7, 12 и автобусного маршрута № 148;
  • Куликовое поле — конечная трамвайного маршрута № 17 и автобусного маршрута № 190;
  • ул. Паустовского — конечная остановка автобусных маршрутов №190, 240, 242;
  • ул. Химическая (Суперфосфатный завод) — конечная остановка троллейбусных маршрутов №8.

Напомним, в Одессе объявили тендер на ремонт укрытия для областного лицея. Предварительная стоимость работ составляет более 22 миллионов гривен.

Также мы писали, что в случае опоздания или отсутствия на работе из-за воздушной тревоги работники имеют право на защиту от дисциплинарных санкций, отмечает адвокат Алексей Шалару. По его словам, работодатель должен взять объяснения у работника и учесть обстоятельства, если тот находился в укрытии из-за угрозы жизни. Детали — по ссылке.

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