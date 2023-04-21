В Одеській області отримали перші відзнаки Президента

Енергетиків нагородили відзнакою Президента. Фото: Одеська ОВА

В Одеській області вперше нагородили відзнакою Президента. Медалі отримали представники енергетичного фронту України.

Про це повідомила пресслужба Одеської обласної військової адміністрації.

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"Відзнакою Президента України Володимира Зеленського "За оборону України" було нагороджено 25 учасників аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків ракетних обстрілів та забезпечення надійного енергопостачання споживачів області", — зазначають в ОВА

Хто отримав нагороди

25 учасників аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків ракетних обстрілів та забезпечення енергопостачання регіону були урочисто нагороджені заступником голови Одеської ОВА Сергій Підгайний.

Серед них були:

працівники НЕК "Укренерго",

ВП "Будівництво та ремонт",

ДТЕК Одеські електромережі,

КП "Одесміськсвітло".

Нагадаємо, що жителям Одещини пропонують долучитися до планування відновлення та розвитку регіону. Кожен охочий може запропонувати свої ідеї. Анкету можна заповнити до 28 квітня за посиланням.

Додамо, цьогоріч одеситам знову заборонено відвідувати міські пляжі. Попри стабілізацію безпекової ситуації на півдні, море може прибити до узбережжя несподіваний "сюрприз" у вигляді міни. Тому відкриття курортного сезону цьогоріч не заплановане.