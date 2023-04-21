В Одесской области получили первые награды Президента

Энергетиков наградили отличием Президента. Фото: Одесская ОВА

В Одесской области впервые наградили отличием Президента. Медали получили представители энергетического фронта Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной военной администрации.

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"Отличием Президента Украины Владимира Зеленского "За оборону Украины" были награждены 25 участников аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий ракетных обстрелов и обеспечения надежного энергоснабжения потребителей области", — отмечают в ОВА

Кто получил награды

25 участников аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий ракетных обстрелов и обеспечения энергоснабжения региона были торжественно награждены заместителем председателя Одесской ОВА Сергей Подгайный.

Среди них были:

работники НЭК "Укрэнерго",

ОП "Строительство и ремонт",

ДТЭК Одесские электросети,

КП "Одесгорсвет".

Напомним, что жителям Одесской области предлагают приобщиться к планированию восстановления и развития региона. Каждый желающий может предложить свои идеи. Анкету можно заполнить до 28 апреля по ссылке.

Добавим, в этом году одесситам снова запрещено посещать городские пляжи. Несмотря на стабилизацию ситуации безопасности на юге, море может прибить к побережью неожиданный "сюрприз" в виде мины. Поэтому открытие курортного сезона в этом году не запланировано.