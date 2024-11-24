"Перший дрон бешкетник": деталі роботи морських дронів Magura V5 від розвідки

Український дрон Magura V5. Фото: top.postfactum.info

Командир спецпідрозділу розвідки України розповів про тактику використання морських дронів Magura V5. За його словами, Україна вже домінує в Чорному морі, а операції проти флоту агресора тривають.

Відповідне інтерв'ю опублікували в Telegram-каналі Головного управління розвідки МО України.

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Україна домінує у Чорному морі

Командир розвідувального спецпідрозділу "Group 13", відомий під позивним Тринадцятий, поділився ексклюзивними подробицями про застосування ударних морських дронів Magura V5 у Чорному морі. В інтерв’ю для англомовного подкасту Ukrainian Jenny meets… він розповів про унікальну тактику, яка допомагає Україні ефективно боротися з російським флотом.

"Це вже факт, це вже відбулося: Україна домінує в Чорному морі над Російською Федерацією", ― наголосив він.

Тактика Magura V5

Описуючи роботу дронів, Тринадцятий зазначив, що кожен з них має свою роль у бойових операціях.

"Перший дрон ― це, знаєте, такий "хуліган". Йому неважливо, де зачепити ― він має просто зав’язати бійку", ― пояснив він.

Тактика застосування дронів дозволяє не лише знищувати цілі, але й паралізувати діяльність флоту противника.

"Те, що російський флот паралізований, це добре. Але він існує. Нам треба його дістати. І ми працюємо в цьому напрямку. Це постійна гра, як шахи. Ситуація змінюється. Технології надзвичайно швидко змінюються", — додав командир.

За словами Тринадцятого, кожна операція з використанням дронів демонструє переваги інноваційних підходів, які Україна використовує для захисту своїх територій і вод.

Нагадаємо, Сергій Братчук заявив, що якщо не дадуть ППО, то Різдва в Україні може не бути. Також російські окупанти розмістили системи ППО С-300 на мисі Фіолент у тимчасово окупованому Криму.