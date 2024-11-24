Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Росіяни розгорнули установку С-300 у Криму arrow

Росіяни розгорнули установку С-300 у Криму

24 листопада 2024 16:22
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Окупанти розмістили С-300 у Криму
Система ППО С-300. Фото ілюстративне: росЗМІ
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Російські окупанти розмістили системи ППО С-300 на мисі Фіолент у тимчасово окупованому Криму. Так вони намагаються посилити захист узбережжя півострова.

Про це в Telegram-каналі повідомив партизанський рух "Атеш".

Читайте також:

Росія розгорнула ППО в Криму

За їхньою інформацією, на базі розташовані підрозділи 25-го берегового мобільного ракетного дивізіону та 26-го морського радіотехнічного батальйону. Системи С-300 забезпечують протиповітряну оборону, здатні виявляти та супроводжувати повітряні загрози на великих відстанях. Радіотехнічний батальйон займається моніторингом повітряного простору, формуючи разом із дивізіоном інтегровану "оборону" регіону.

У партизанському русі додали, що продовжують розвідку та передають отриману інформацію Силам оборони.

Нагадаємо, Україна веде переговори зі США щодо отримання передових систем протиповітряної оборони, здатних збивати міжконтинентальні ракети. Також ми писали, що у Чорному морі на чергуванні окупанти залишили лише шість кораблів, серед них є і споряджені ракетоносії.

Одеса Крим Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси ППО

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:12 "Гроші на ЗСУ" — у Києві пройде мітинг щодо розподілу бюджету

16:59 Нардеп Ткаченко назвав, скільки людей повернулися в Маріуполь

16:55 Тузлівські лимани з'єднали з Чорним морем — відома причина

16:53 Експосол у Німеччині назвав умови для отримання ракет Taurus

16:49 Дружина полоненого воїна повідомила про катування росіянами

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

16:31 У Чернігові чутно сильні вибухи — що відомо

16:27 На одній зі станцій метро в Харкові встановили ялинку — фото

16:26 Синоптики назвали область, де завтра буде найхолодніше

16:22 Росіяни розгорнули установку С-300 у Криму

16:22 Військові РФ відкрили вогонь по цивільних у Торецьку — є загиблі

17:12 "Гроші на ЗСУ" — у Києві пройде мітинг щодо розподілу бюджету

16:59 Нардеп Ткаченко назвав, скільки людей повернулися в Маріуполь

16:55 Тузлівські лимани з'єднали з Чорним морем — відома причина

16:53 Експосол у Німеччині назвав умови для отримання ракет Taurus

16:49 Дружина полоненого воїна повідомила про катування росіянами

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

16:31 У Чернігові чутно сильні вибухи — що відомо

16:27 На одній зі станцій метро в Харкові встановили ялинку — фото

16:26 Синоптики назвали область, де завтра буде найхолодніше

16:22 Росіяни розгорнули установку С-300 у Криму

16:22 Військові РФ відкрили вогонь по цивільних у Торецьку — є загиблі

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Text

14:26 Ющенко сказав, якою була б Україна, якби вступила в НАТО раніше

23 листопада 2024
Text

13:17 Ракети РФ можуть спровокувати онкологічні захворювання, — експерт

22 листопада 2024
Text

21:10 Як три "Іскандери" — Горбенко про російську ракету "Орешнік"

Text

19:59 Це буде початок кінця — нардепка про застосування ядерної зброї

Text

17:50 Буданов розповів, чим РФ вдарила по Дніпру — ефір Вечір.LIVE

Text

16:39 Хто з ухилянтів може повернути права водія — пояснення адвоката

Text

13:48 Військовий прокоментував ризики удару РФ по Верховній Раді

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

13:01 Війська Шольца для війни з РФ та засідання НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвав кількість генералів КНДР на Курщині

Text

10:37 Засідання ВР скасували через певні загрози — деталі від нардепа

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету