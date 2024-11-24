Окупанти розмістили С-300 у Криму

Система ППО С-300. Фото ілюстративне: росЗМІ

Російські окупанти розмістили системи ППО С-300 на мисі Фіолент у тимчасово окупованому Криму. Так вони намагаються посилити захист узбережжя півострова.

Про це в Telegram-каналі повідомив партизанський рух "Атеш".

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За їхньою інформацією, на базі розташовані підрозділи 25-го берегового мобільного ракетного дивізіону та 26-го морського радіотехнічного батальйону. Системи С-300 забезпечують протиповітряну оборону, здатні виявляти та супроводжувати повітряні загрози на великих відстанях. Радіотехнічний батальйон займається моніторингом повітряного простору, формуючи разом із дивізіоном інтегровану "оборону" регіону.

У партизанському русі додали, що продовжують розвідку та передають отриману інформацію Силам оборони.

Нагадаємо, Україна веде переговори зі США щодо отримання передових систем протиповітряної оборони, здатних збивати міжконтинентальні ракети. Також ми писали, що у Чорному морі на чергуванні окупанти залишили лише шість кораблів, серед них є і споряджені ракетоносії.