Оккупанты разместили С-300 в Крыму

Система ПВО С-300. Фото иллюстративное: росСМИ

Российские оккупанты разместили системы ПВО С-300 на мысе Фиолент во временно оккупированном Крыму. Так они пытаются усилить защиту побережья полуострова.

Об этом в Telegram-канале сообщило партизанское движение "Атеш".

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По их информации, на базе расположены подразделения 25 берегового мобильного ракетного дивизиона и 26 морского радиотехнического батальона. Системы С-300 обеспечивают противовоздушную оборону, способны обнаруживать и сопровождать воздушные угрозы на больших расстояниях. Радиотехнический батальон занимается мониторингом воздушного пространства, формируя вместе с дивизионом интегрированную "оборону" региона.

В партизанском движении добавили, что продолжают разведку и передают полученную информацию Силам обороны.

Напомним, Украина ведет переговоры с США по получению передовых систем противовоздушной обороны, способных сбивать межконтинентальные ракеты. Также мы писали, что в Черном море на дежурстве кафиры оставили только 6 кораблей, среди них есть и снаряженные ракетоносители.