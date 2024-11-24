"Первый дрон озорник": детали работы морских дронов Magura V5 от разведки

Украинский дрон Magura V5. Фото: top.postfactum.info

Командир спецподразделения разведки Украины рассказал о тактике использования морских дронов Magura V5. По его словам, Украина уже доминирует в Черном море, а операции против флота агрессора продолжаются.

Соответствующее интервью опубликовали в Telegram-канале Главном управлении разведки МО Украины.

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Украина доминирует в Черном море

Командир разведывательного спецподразделения Group 13, известный под позывным Тринадцатый, поделился эксклюзивными подробностями о применении ударных морских дронов Magura V5 в Черном море. Он рассказал об уникальной тактике, которая помогает Украине эффективно бороться с российским флотом.

"Это уже факт, это уже произошло: Украина доминирует в Черном море над Российской Федерацией", — подчеркнул он.

Тактическое построение Magura V5

Описывая работу дронов, Тринадцатый отметил, что каждый из них играет свою роль в боевых операциях.

"Первый дрон — это, знаете, такой "хулиган". Ему неважно, где задеть — он должен просто завязать драку", — объяснил он.

Тактика применения дронов позволяет не только уничтожать цели, но парализовать деятельность флота противника.

"То, что российский флот парализован, это хорошо. Но он существует. Нам нужно его достать. И мы работаем в этом направлении. Это постоянная игра, как шахматы. Ситуация меняется. Технологии очень быстро меняются", — добавил командир.

По словам Тринадцатого, каждая операция с использованием дронов демонстрирует преимущества инновационных подходов, которые Украина использует для защиты своих территорий и вод.

Напомним, Сергей Братчук заявил, что если не дадут ПВО, то Рождества в Украине может не быть. Также российские оккупанты разместили системы ПВО С-300 на мысе Фиолент во временно оккупированном Крыму.