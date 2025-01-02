Хто першим народився в Одесі у новорічну ніч

Першою у новому році народилася дівчинка. Фото: Одеська мерія

Першою новонародженою дитиною в Одесі у новорічну ніч стала дівчинка Софійка. Вона з'явилася на світ о 00:08.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Що відомо

Маленька Софія та її мама Вікторія почуваються добре і вже скоро будуть вдома. Тато дівчинки наразі захищає Україну на фронті.

Першою у новому році народилася дівчинка. Фото: Одеська мерія

Всього у перший день нового року в Одесі народилися десять малюків. Серед них п'ять дівчаток і п'ять хлопчиків.

Нагадаємо, минулого року першою новонародженою одеситкою також стала дівчинка, яку назвали Мирославою. Її батьки переселилися до міста з Херсона. Додамо, що у день міста першою теж народилася дівчинка на ім'я Ксенія.