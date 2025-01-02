Кто первым родился в Одессе в новогоднюю ночь

Первой в Одессе в 2025 году родилась дочь защитника
Первым новорожденным ребенком в Одессе в новогоднюю ночь стала девочка Софийка. Она появилась на свет в 00:08.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
Что известно
Маленькая София и ее мама Виктория чувствуют себя хорошо и скоро будут дома. Папа девочки защищает Украину на фронте.
Всего в первый день нового года в Одессе родилось десять малышей. Среди них пять девочек и пять мальчишек.
Напомним, в прошлом году первой новорожденной одесситкой стала девочка, которую назвали Мирославой. Ее родители переселились в город из Херсона. Добавим, что в день города первой родилась девочка по имени Ксения.
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