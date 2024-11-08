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Першотравневого на Одещині більше немає ― нова назва села

8 листопада 2024 10:26
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
На Одещині перейменували село на честь ГУР
Село Гурівське на Одещині. Фото: Одеське життя
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Село Першотравневе у Роздільнянському районі змінило назву на Гурівське. Таким чином вирішили вшанувати заслуги Головного управління розвідки під час повномасштабної війни.

Про це повідомили у ГУР.

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"Відповідне рішення ухвалили з метою відзначення важливого внеску української спецслужби у захист національних інтересів від зовнішніх загроз, зміцнення обороноздатності нашої держави та вшанування звитяг воєнних розвідників", ― йдеться у повідомленні.

Чому така назва

В Українському інституті національної пам'яті зазначили, що  під час повномасштабної війни ГУР виконує чимало складних завдань ― від стратегічної розвідки до безпосередніх бойових операцій. Також розвідники здійснюють спеціальні місії на окупованих територіях і в тилу агресора, підриваючи його військовий потенціал. 

Зазначимо, що рішення про перейменування селища ухвалила Верховна Рада України.

Нагадаємо, в Одеській області перейменували місто Южне. Від назви Порт-Анненталь, яка викликала суперечки, вирішили відмовитися ― ім'я населеного пункту просто "українізували". Також в Одесі тривають дискусії стосовно нових назв вулиць і долі пам'ятників.

декомунізація перейменування ГУР Одеська область Одеська ОДА

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