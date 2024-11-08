В Одесской области переименовали село в честь ГУР

Село Гуровское в Одесской области. Фото: Одесская жизнь

Село Первомайское в Раздельнянском районе сменило название на Гуровское. Таким образом, решили почтить заслуги Главного управления разведки во время полномасштабной войны.

Об этом сообщили в ГУР.

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"Соответствующее решение было принято с целью отметить важный вклад украинской спецслужбы в защиту национальных интересов от внешних угроз, укрепление обороноспособности нашего государства и чествование побед военных разведчиков", ― говорится в сообщении.

Почему такое название

В Украинском институте национальной памяти отметили, что во время полномасштабной войны ГУР выполняет немало сложных задач ― от стратегической разведки до непосредственных боевых операций. Также разведчики осуществляют специальные миссии на оккупированных территориях и в тылу агрессора, подрывая его военный потенциал.

Отметим, что решение о переименовании поселка приняла Верховная Рада Украины.

Напомним, в Одесской области переименовали город Южный. От вызвавшего споры названия Порт-Анненталь решили отказаться ― имя населенного пункта просто "украинизировали". Также в Одессе продолжаются дискуссии о новых названиях улиц и судьбе памятников.