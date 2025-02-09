Військовий з Одещини спричинив смертельну ДТП у стані сп’яніння

Поліцейська машина місці ДТП. Фото ілюстративне: Нацполіція

В Одеській області військовослужбовець, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння та з травмованою ногою, сів за кермо автомобіля без водійського посвідчення. Його необережність призвела до трагедії, яка забрала життя пасажира

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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З матеріалів слідства відомо, що 5 жовтня 2023 року, перебуваючи поза службою, разом із дружиною та кумами чоловік вживав алкоголь за місцем проживання, а згодом і за іншою адресою. Попри те, що він був п'яним він сів за кермо автомобіля не маючи водійського посвідчення.

Варто зазначити, що за деякий час до події військовослужбовець отримав численні поранення та контузію під час атаки ворожого БПЛА біля села Степногірськ Запорізької області. Через це на його правій нозі був встановлений апарат Ілізарова, і під час керування автомобілем він натискав на педалі лівою ногою, а кермо тримав лише однією рукою.

Ввечері того дня, рухаючись по вулиці Центральній у Понятівці на Одещині, він не зміг впоратися з керуванням через втручання нетверезого пасажира, що схопився за кермо. Автомобіль, рухаючись зі швидкістю понад 100 км/год, перекинувся та вилетів за межі дороги. Пасажир отримав смертельні травми.

Як покарали за смертельне ДТП

Суд визнав військовослужбовця винним у вчиненні злочину за ч.3 ст.286-1 КК України. Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий же термін.

Нагадаємо, одесит двічі проігнорував повістку до ТЦК і не з'явився на проходження військово-лікарської комісії. Також ми писали, що в Одеській області жінка торгувала вигаданими м'ясними виробами й обманула німця.