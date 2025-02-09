Военный из Одесской области спровоцировал смертельное ДТП в состоянии опьянения

Полицейская машина на месте ДТП. Фото иллюстративное: Нацполиция

В Одесской области военнослужащий, находясь в состоянии алкогольного опьянения и с травмированной ногой, сел за руль автомобиля без водительского удостоверения. Его неосторожность привела к трагедии, которая унесла жизнь пассажира

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Военный спровоцировал ДТП

Из материалов следствия известно, что 5 октября 2023 года, находясь вне службы, вместе с женой и кумовьями мужчина употреблял алкоголь по месту жительства, а затем и по другому адресу. Несмотря на то, что он был пьян он сел за руль автомобиля не имея водительского удостоверения.

Стоит отметить, что за некоторое время до происшествия военнослужащий получил многочисленные ранения и контузию во время атаки вражеского БПЛА возле села Степногорск Запорожской области. Поэтому на его правой ноге был установлен аппарат Илизарова, и во время управления автомобилем он нажимал на педали левой ногой, а руль держал только одной рукой.

Вечером того дня, двигаясь по улице Центральной в Понятовке Одесской области, он не смог справиться с управлением из-за вмешательства нетрезвого пассажира, который схватился за руль. Автомобиль, двигаясь со скоростью более 100 км/ч, перевернулся и вылетел за пределы дороги. Пассажир получил смертельные травмы.

Как наказали за смертельное ДТП

Суд признал военнослужащего виновным в совершении преступления по ч.3 ст.286-1 УК Украины. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.

Напомним, одессит дважды проигнорировал повестку в ТЦК и не явился на прохождение военно-врачебной комиссии. Также мы писали, что в Одесской области женщина торговала вымышленными мясными изделиями и обманула немца.