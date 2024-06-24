Дівчину закрили у магазині під час тривоги в Одесі: подробиці

Під час тривоги опинилась зачинена в одеському магазині — деталі інциденту
Під час повітряної тривоги молода дівчина опинилась зачиненою у магазині — увесь персонал вийшов та опустив ролети. Одеситка зафільмувала своє перебування всередині приміщення під час сирени та розповіла подробиці.
Про інцидент повідомляють користувачі соцмереж.
Деталі інциденту
Авторка відео зазначає, що була на шопінгу у ТЦ "Рів'єра", коли пролунав сигнал повітряної тривоги. Працівники магазину одразу попередили відвідувачів про загрозу та сказали, що треба негайно покинути приміщення.
"Я швидко одягалась і коли вийшла, то було вже все зачинене. Тоді пройшло три хвилини — вони не перевірили примірочні, просто вимкнули світло та пішли. На мої крики ніхто не відповідав", — пише авторка відео.
Дівчина зазначила, що охорона підходила до зачиненого ролету магазину та говорила, що має прийти адміністрація, аби випустити відвідувачку. Однак за декілька хвилин цього не сталось, і дівчина вирішила викликати правоохоронців.
"Я подзвонила в поліцію (а куди ще я могла зателефонувати?). В результаті мене випустили з питанням "А як ви тут опинились? Ми ще п'ять хвилин усіх чекали". Але ніхто мене не чекав, бо консультанти перші побігли до виходу", — пише авторка.
Дівчина додала, що в результаті їй принесли вибачення та запропонували знижку у магазині.
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Ми писали, що в Одесі набирає обертів черговий скандал з мобілізацією. В мережі з’явилося відео зі збірного пункту на вулиці Заньковецької, де чоловіків тримають у казармі та змушують виходити на шикування.
Також раніше у місті Одесі хлопець проводив етер у соцмережі українською мовою, поки чекав транспорт. У цей час жінка, яка проходила повз, почала прискіпатися та проявляти своє негативне ставлення до державної мови.
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