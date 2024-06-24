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Під час тривоги опинилась зачинена в одеському магазині — деталі інциденту

24 червня 2024 16:10
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Дівчину закрили у магазині під час тривоги в Одесі: подробиці
Зачинений магазин у торгівельному центрі. Фото: соцмережі
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Під час повітряної тривоги молода дівчина опинилась зачиненою у магазині  — увесь персонал вийшов та опустив ролети. Одеситка зафільмувала своє перебування всередині приміщення під час сирени та розповіла подробиці. 

Про інцидент повідомляють користувачі соцмереж.

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Деталі інциденту

Авторка відео зазначає, що була на шопінгу у ТЦ "Рів'єра", коли пролунав сигнал повітряної тривоги.  Працівники магазину одразу попередили відвідувачів про загрозу та сказали, що треба негайно покинути приміщення. 

"Я швидко одягалась і коли вийшла, то було вже все зачинене. Тоді пройшло три хвилини — вони не перевірили примірочні, просто вимкнули світло та пішли. На мої крики ніхто не відповідав", — пише авторка відео. 

Дівчина зазначила, що охорона підходила до зачиненого ролету магазину та говорила, що має прийти адміністрація, аби випустити відвідувачку. Однак за декілька хвилин цього не сталось, і дівчина вирішила викликати правоохоронців.

"Я подзвонила в поліцію (а куди ще я могла зателефонувати?). В результаті мене випустили з питанням "А як ви тут опинились? Ми ще п'ять хвилин усіх чекали". Але ніхто мене не чекав, бо консультанти перші побігли до виходу", — пише авторка. 

Дівчина додала, що в результаті їй принесли вибачення та запропонували знижку у магазині. 

Інші інциденти в Одесі

Ми писали, що в Одесі набирає обертів черговий скандал з мобілізацією. В мережі з’явилося відео зі збірного пункту на вулиці Заньковецької, де чоловіків тримають у казармі та змушують виходити на шикування.

Також раніше у місті Одесі хлопець проводив етер у соцмережі українською мовою, поки чекав транспорт. У цей час жінка, яка проходила повз, почала прискіпатися та проявляти своє негативне ставлення до державної мови.

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