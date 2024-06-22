Казарма, бійки та роли: в мережі з'явилося відео зі збірного пункту на Заньковецької

Бійки в казармі. Фото: скриншот

В Одесі набирає обертів черговий скандал з мобілізацією. На цей раз в мережі з’явилося відео зі збірного пункту на вулиці Заньковецької, де чоловіків тримають у казармі та змушують виходити на шикування.

Про таке пишуть місцеві ЗМІ.

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Відео життя в військкоматі опублікував у соціальних мережах чоловік, який за його інформацією наразі знаходиться там. Військовозобов'язаний стверджує, що їх начебто утримують у казармі з двоярусними ліжками та змушують виходити на шикування. За його словами деякі з присутніх відмовляються це робити, посилаючись на те, що вони ще не перебувають на службі.

Ще на одному з відео видно, як автор фільмів замовив собі до військкомату роли. Проте на інших ситуація виглядає значно серйозніше: зафіксовано бійку між цивільною особою та працівником Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Окрім того, за словами самого автора, він зафільмував чоловіка, що лежить на підлозі з приступом епілепсії. Зазначимо, що військові представники поки що не надали офіційних коментарів стосовно цих інцидентів.

Скандали з ТЦК в Одесі

Нагадаємо, в Одесі місцеві мешканці зафільмували, як співробітники ТЦК та поліції проводять рейди у маршрутках міста. На відео потрапило те, як поліцейський стояв з камерою та знімав вручення повістки цивільному.

Також раніше ми повідомляли, що в Одесі виник конфлікт між співробітниками центру комплектування та медиками швидкої допомоги біля будівлі Київського РТЦК та СП. Медичних працівників силоміць утримували у будівлі, що викликало хвилю обурення серед медичної спільноти та широкої громадськості.

Додамо, в Одесі діють понад 20 "громадських формувань", які допомагають співробітникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Водночас їхня діяльність не завжди відповідає законодавству.