Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Бійки в казармі та роли на замовлення — одесит опублікував відео зі збірного пункту arrow

Бійки в казармі та роли на замовлення — одесит опублікував відео зі збірного пункту

22 червня 2024 14:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Казарма, бійки та роли: в мережі з'явилося відео зі збірного пункту на Заньковецької
Бійки в казармі. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі набирає обертів черговий скандал з мобілізацією. На цей раз в мережі з’явилося відео зі збірного пункту на вулиці Заньковецької, де чоловіків тримають у казармі та змушують виходити на шикування.

Про таке пишуть місцеві ЗМІ.

Читайте також:

Відео життя в військкоматі опублікував у соціальних мережах чоловік, який за його інформацією наразі знаходиться там. Військовозобов'язаний стверджує, що їх начебто утримують у казармі з двоярусними ліжками та змушують виходити на шикування. За його словами деякі з присутніх відмовляються це робити, посилаючись на те, що вони ще не перебувають на службі.

Ще на одному з відео видно, як автор фільмів замовив собі до військкомату роли. Проте на інших ситуація виглядає значно серйозніше: зафіксовано бійку між цивільною особою та працівником Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Окрім того, за словами самого автора, він зафільмував чоловіка, що лежить на підлозі з приступом епілепсії. Зазначимо, що військові представники поки що не надали офіційних коментарів стосовно цих інцидентів.

Скандали з ТЦК в Одесі

Нагадаємо, в Одесі місцеві мешканці зафільмували, як співробітники ТЦК та поліції проводять рейди у маршрутках міста. На відео потрапило те, як поліцейський стояв з камерою та знімав вручення повістки цивільному. 

Також раніше ми повідомляли, що в Одесі виник конфлікт між співробітниками центру комплектування та медиками швидкої допомоги біля будівлі Київського РТЦК та СП. Медичних працівників силоміць утримували у будівлі, що викликало хвилю обурення серед медичної спільноти та широкої громадськості.

Додамо, в Одесі діють понад 20 "громадських формувань", які допомагають співробітникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Водночас їхня діяльність не завжди відповідає законодавству.

Одеса
Одеська область
Одеська ОДА
військовий облік
Новини Одеси
мобілізація
ТЦК та СП
військовослужбовці

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту