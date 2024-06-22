Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Драки в казарме и роллы на заказ — одессит опубликовал видео из сборного пункта arrow

Драки в казарме и роллы на заказ — одессит опубликовал видео из сборного пункта

22 июня 2024 14:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Казарма, драки и роллы: в сети появилось видео из сборного пункта на Заньковецкой
Драки в казарме. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одессе набирает обороты очередной скандал с мобилизацией. В этот раз в сети появилось видео со сборного пункта на улице Заньковецкой, где мужчин держат в казарме и заставляют выходить на построение.

Об этом пишут местные СМИ.

Читайте также:

Видео жизни в военкомате опубликовал в социальных сетях мужчина, который по его информации находится там. Военнообязанный утверждает, что их якобы содержат в казарме с двухъярусными кроватями и вынуждают выходить на построение. По его словам, некоторые из присутствующих отказываются это делать, ссылаясь на то, что они еще не находятся на службе.

Еще на одном из видео видно, как автор фильмов заказал себе в военкомат роллы. Однако на других ситуация выглядит гораздо серьезнее: зафиксирована драка между гражданским лицом и работником Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Кроме того, по словам самого автора, он запечатлел мужчину, лежащего на полу с приступом эпилепсии. Отметим, что военные представители пока не предоставили официальные комментарии по поводу этих инцидентов.

Скандалы с ТЦК в Одессе

Напомним, в Одессе местные жители сняли, как сотрудники ТЦК и полиции проводят рейды в маршрутках города. На видео попало то, как полицейский стоял с камерой и снимал вручение гражданскому повестке.

Также ранее сообщалось, что в Одессе возник конфликт между сотрудниками центра комплектования и медиками скорой помощи возле здания Киевского РТЦК и СП. Медицинских работников силой удерживали в здании, что вызвало волну возмущения среди медицинского сообщества и широкой общественности.

Добавим, в Одессе действуют более 20 "общественных формирований", помогающих сотрудникам территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). В то же время, их деятельность не всегда соответствует законодательству.

Одесса
Одесская область
Одесская ОГА
военный учет
Новости Одессы
мобилизация
ТЦК и СП
военнослужащие

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту