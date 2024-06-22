Казарма, драки и роллы: в сети появилось видео из сборного пункта на Заньковецкой

Драки в казарме. Фото: скриншот

В Одессе набирает обороты очередной скандал с мобилизацией. В этот раз в сети появилось видео со сборного пункта на улице Заньковецкой, где мужчин держат в казарме и заставляют выходить на построение.

Об этом пишут местные СМИ.

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Видео жизни в военкомате опубликовал в социальных сетях мужчина, который по его информации находится там. Военнообязанный утверждает, что их якобы содержат в казарме с двухъярусными кроватями и вынуждают выходить на построение. По его словам, некоторые из присутствующих отказываются это делать, ссылаясь на то, что они еще не находятся на службе.

Еще на одном из видео видно, как автор фильмов заказал себе в военкомат роллы. Однако на других ситуация выглядит гораздо серьезнее: зафиксирована драка между гражданским лицом и работником Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Кроме того, по словам самого автора, он запечатлел мужчину, лежащего на полу с приступом эпилепсии. Отметим, что военные представители пока не предоставили официальные комментарии по поводу этих инцидентов.

Скандалы с ТЦК в Одессе

Напомним, в Одессе местные жители сняли, как сотрудники ТЦК и полиции проводят рейды в маршрутках города. На видео попало то, как полицейский стоял с камерой и снимал вручение гражданскому повестке.

Также ранее сообщалось, что в Одессе возник конфликт между сотрудниками центра комплектования и медиками скорой помощи возле здания Киевского РТЦК и СП. Медицинских работников силой удерживали в здании, что вызвало волну возмущения среди медицинского сообщества и широкой общественности.

Добавим, в Одессе действуют более 20 "общественных формирований", помогающих сотрудникам территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). В то же время, их деятельность не всегда соответствует законодательству.