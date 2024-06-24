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Во время тревоги оказалась закрыта в одесском магазине — детали инцидента

24 июня 2024 16:10
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Девушку закрыли в магазине во время тревоги в Одессе: подробности
Закрытый магазин в торговом центре. Фото: соцсети
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Во время воздушной тревоги молодая девушка оказалась закрытой в магазине – весь персонал вышел и опустил ролеты. Одесситка сняла свое пребывание внутри помещения во время сирены и рассказала подробности.

Об инциденте сообщают пользователи соцсетей.

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Детали инцидента

Автор видео отмечает, что была на шопинге в ТЦ Ривьера, когда раздался сигнал воздушной тревоги. Сотрудники магазина сразу предупредили посетителей об угрозе и сказали, что нужно немедленно покинуть помещение.

"Я быстро одевалась, и когда вышла, то было уже все закрыто. Тогда прошло три минуты — они не проверили примерочные, просто выключили свет и ушли. На мои крики никто не отвечал" , — пишет автор видео.

Девушка отметила, что охрана подходила к закрытому ролету магазина и говорила, что должна прийти администрация, чтобы выпустить посетительницу. Однако через несколько минут этого не произошло и девушка решила вызвать правоохранителей.

"Я позвонила в полицию (а куда еще я могла позвонить?). В результате меня выпустили с вопросом "а как вы здесь оказались? Мы еще пять минут всех ждали". Но никто меня не ждал, потому что консультанты первые побежали к выходу", — пишет автор.

Девушка добавила, что в результате перед ней извинились и предложили скидку в магазине.

Другие инциденты в Одессе

Мы писали, что в Одессе набирает обороты очередной скандал с мобилизацией. В сети появилось видео из сборного пункта по улице Заньковецкой, где мужчин держат в казарме и заставляют выходить на построение.

Также ранее в городе Одессе парень проводил эфир в соцсети на украинском языке, пока ждал транспорт. В это время проходившая мимо женщина начала придираться и проявлять свое негативное отношение к государственному языку.

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