Девушку закрыли в магазине во время тревоги в Одессе: подробности

Закрытый магазин в торговом центре. Фото: соцсети

Во время воздушной тревоги молодая девушка оказалась закрытой в магазине – весь персонал вышел и опустил ролеты. Одесситка сняла свое пребывание внутри помещения во время сирены и рассказала подробности.

Об инциденте сообщают пользователи соцсетей.

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Детали инцидента

Автор видео отмечает, что была на шопинге в ТЦ Ривьера, когда раздался сигнал воздушной тревоги. Сотрудники магазина сразу предупредили посетителей об угрозе и сказали, что нужно немедленно покинуть помещение.

"Я быстро одевалась, и когда вышла, то было уже все закрыто. Тогда прошло три минуты — они не проверили примерочные, просто выключили свет и ушли. На мои крики никто не отвечал" , — пишет автор видео.

Девушка отметила, что охрана подходила к закрытому ролету магазина и говорила, что должна прийти администрация, чтобы выпустить посетительницу. Однако через несколько минут этого не произошло и девушка решила вызвать правоохранителей.

"Я позвонила в полицию (а куда еще я могла позвонить?). В результате меня выпустили с вопросом "а как вы здесь оказались? Мы еще пять минут всех ждали". Но никто меня не ждал, потому что консультанты первые побежали к выходу", — пишет автор.

Девушка добавила, что в результате перед ней извинились и предложили скидку в магазине.

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