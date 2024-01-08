Під час війни в Україні збільшилася кількість бездомних — одеський волонтер
За час війни в Україні збільшилася кількість людей без визначеного місця проживання. Станом на січень в країні налічується понад мільйон безпритульних.
Про це журналістам Новини.LIVE розповів голова християнської місії "Нове життя" Федір Герасимов.
За його словами, до війни в Україні було близько 260 тисяч безпритульних. Наразі цей показник сягає за мільйон.
"Вони приходять до нас на пункти годування і ти розумієш, що в них все просто забрала війна. І вони просто повністю опустили руки", — сказав волонтер.
Має бути реакція суспільства
Крім того, Федір Герасимов вважає, що на цю проблему повинне реагувати суспільство та держава. Адже таких людей стає дедалі більше.
"Нам потрібно усвідомити, що в нашому суспільстві буде така категорія, але не потрібно їх засуджувати. Ми не знаємо їхніх історій", — додав волонтер.
Нагадаємо, у звʼязку з негодою в Одесі відкрився пункт обігріву на Куликовому полі. До нього можуть звернутися усі, хто потребує допомоги та прихистку під час сильного вітру та опадів.
Раніше ми писали, що у 2024 році українці масово втратять одну з популярних державних виплат. Йдеться про матеріальну допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
Додамо, з настанням холодів в Одесі працюють центри реінтеграції осіб без визначеного місця проживання. Кожна особа, яка потребує допомоги, може звернутися за соціальними послугами на безоплатній основі.
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