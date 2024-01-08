Во время войны в Украине увеличилось количество бездомных — одесский волонтер

Беспризорник сидит на улице. Фото: Твой город

За время войны в Украине увеличилось количество людей без места проживания. По состоянию на январь в стране насчитывается более миллиона бездомных.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал глава христианской миссии "Новая жизнь" Федор Герасимов.

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По его словам, до войны в Украине было около 260 тысяч бездомных. В настоящее время этот показатель достигает миллиона.

"Они приходят к нам на пункты кормешки, и ты понимаешь, что у них все просто забрала война. И они просто полностью опустили руки", — сказал волонтер.

Должна быть реакция общества

Кроме того, Федор Герасимов считает, что на эту проблему должно реагировать общество и государство. Ведь таких людей становится все больше.

"Нам нужно понять, что в нашем обществе будет такая категория, но не нужно их осуждать. Мы не знаем их историй", — добавил волонтер.

Напомним, в связи с непогодой в Одессе открылся пункт обогрева на Куликовом поле. К нему могут обратиться все, кто нуждается в помощи и укрытии во время сильного ветра и осадков.

Ранее мы писали, что в 2024 году украинцы массово потеряют одну из популярных государственных выплат. Речь идет о материальной помощи для проживания для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Добавим, с наступлением холодов в Одессе работают центры реинтеграции лиц без определенного места жительства. Каждое лицо, нуждающееся в помощи, может обратиться за социальными услугами на безвозмездной основе.