Під прикриттям гостя: на Одещині виявили схему перевезення призовників через кордон

Затримання зловмисників. Фото: ГУНП в Одеської області

На Одещині правоохоронці виявили та затримали злочинну групу, яка займалась організацією незаконного перетину кордону. Під прикриттям гостя зловмисники намагалися вивести осіб на територію Молдови, обходячи офіційні пункти пропуску.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Згідно із зібраними даними, група складалася з двох осіб: 41-річного мешканця Одеси, який має злочинне минуле та 33-річного жителя Одеського району, в якого також вже є справи в суді за інші злочини.

Правоохоронці встановили, що ці особи планували вивезти чоловіків призовного віку через кордон України, обіцяючи офіційні пункти пропуску. Вони навіть консультували майбутніх "клієнтів" та надавали їм інструкції про процес перетину кордону.

Правоохоронці завадили перевезенню чоловіків за кордон. Фото: ГУНП в Одеській області

За надання таких послуг правопорушники вимагали від людей 2500 доларів США. Взявши 500 доларів як завдаток, вони дали призовникові заяву про тимчасову гостьову поїздку до одного із міст Одеської області, яке знаходиться на кордоні України.

"У прикордонному населеному пункті Одещини громадянин передав своєму перевізнику ще 2000 доларів США і за наданими йому напередодні вказівками повинен був пішки йти лісовою місцевістю у напрямку сусідньої країни та перетнути держаний кордон України, а на території Республіки Молдови зустрітися зі знайомими фігурантів та отримати від них паспорт з відміткою про перетин кордону", — йдеться в повідомленні.

Під час спецоперації правоохоронці не лише затримали групу, але і вилучили всі гроші, мобільні телефони та інші речі, які можуть стати доказами проти них.

Яке покарання чекає на перевізників

Злочинці були затримані та їм пред'явили підозру за статтею 332 Кримінального кодексу України. Обом загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Незаконний перетин кордону

Нагадаємо, на Одещині правоохоронці затримали організатора та одного із членів злочинної групи, які причетні до схеми незаконного переправлення призовників через кордон за грошову винагороду. Зловмисникам загрожує великий термін ув'язнення.

Також на території Одеської області прикордонники з Білгород-Дністровського загону успішно запобігли незаконному перетину кордону. Загалом не дали втекти п'ятьом чоловікам призовного віку.