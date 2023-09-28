Под прикрытием гостя: в Одесской области обнаружили схему перевозки призывников через границу

Задержание злоумышленников. Фото: ГУНП в Одесской области

В Одесской области правоохранители обнаружили и задержали преступную группу, которая занималась организацией незаконного пересечения границы. Под прикрытием гостя злоумышленники пытались вывести лиц на территорию Молдовы, обходя официальные пункты пропуска.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Согласно собранным данным, группа состояла из двух человек: 41-летнего жителя Одессы, имеющего преступное прошлое и 33-летнего жителя Одесского района, у которого также есть дела в суде за другие преступления.

Правоохранители установили, что эти лица планировали вывезти мужчин призывного возраста через границу Украины, обещая официальные пункты пропуска. Они даже консультировали будущих "клиентов" и давали им инструкции о пересечении границы.

Правоохранители помешали перевозке мужчин за границу. Фото: ГУНП в Одесской области

За предоставление таких услуг правонарушители потребовали от людей 2500 долларов США. Взяв 500 долларов в качестве задатка, они дали призывнику заявление о временной гостевой поездке в один из городов Одесской области, который находится на границе Украины.

"В приграничном населенном пункте Одесчины гражданин передал своему перевозчику еще 2000 долларов США и по предоставленным ему накануне указаниям должен был пешком идти по лесной местности в направлении соседней страны и пересечь государству границу Украины, а на территории Республики Молдовы встретиться со знакомыми фигурантов и получить от них паспорт с отметкой о пересечении границы", — говорится в сообщении.

Во время спецоперации стражи порядка не только задержали группу, но и изъяли все деньги, мобильные телефоны и другие вещи, которые могут стать доказательствами против них.

Какое наказание ждет перевозчиков

Преступники были задержаны и предъявили подозрение по статье 332 Уголовного кодекса Украины. Обоим грозит до девяти лет лишения свободы.

Незаконное пересечение границы

Напомним, в Одесской области правоохранители задержали организатора и одного из членов преступной группы, причастных к схеме незаконной переправки призывников через границу за денежное вознаграждение. Злоумышленникам грозит большой срок заключения.

Также на территории Одесской области пограничники из Белгород-Днестровского отряда успешно предотвратили незаконное пересечение границы. В общем, не дали сбежать пяти мужчинам призывного возраста.