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Під увагою окупантів порти на Дунаї — Братчук про нічні удари по Одещині

25 липня 2024 15:55
Верзілова Єлизавета - редактор
Росія хоче знищити порти Дунаю: тактика дронових атак
Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Фото: скриншот з відео
Верзілова Єлизавета - редактор

Російські загарбники все частіше застосовують точкові удари та дрони з території тимчасово окупованого Криму, зокрема ударні безпілотники Shahed. Під прицілом все ще залишається портова інфраструктура на Дунаї, саме тому дві доби поспіль ворог цілить у південні регіони Одеської області.

Про це в етері Ранок.LIVE повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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Атаки на порти Дунаю

Атаки спрямовані не лише на фізичне та психологічне залякування населення, але й на пошкодження портової інфраструктури. Важливим транспортним вузлом залишається Дунай, який відігравав ключову роль під час блокади портів Великої Одеси.

"Ворог намагається впливати на нашу логістичну інфраструктуру, зокрема Дунайський транспортний вузол, що має важливе значення для нашої обороноздатності та економіки як регіону, так і всієї країни. Це та логістика, той транспортний вузол, який не просто виконував своє завдання, коли порти Великої Одеси були блоковані. Власне, цей напрямок отримав, я б сказав, і нове дихання", — сказав Сергій Братчук.

За його словами, нещодавно до Росії надійшов черговий вантаж з Ірану, що поповнив авіаційний парк ворога новими дронами, які активно використовуються у цих атаках. Країна-агресор намагається вплинути на логістичні маршрути, завдаючи ударів по припортовій інфраструктурі.

Атаки на Одещину: що відомо

Ми писали, що сьогодні вночі Одещина опинилася під ворожим вогнем ударних дронів. В Ізмаїльському районі росіяни поцілили по адміністративній будівлі, внаслідок атаки пошкоджено приватні домоволодіння, постраждало літнє подружжя. 

Також ми повідомляли, що внаслідок масованої дронової атаки на Одещині стались руйнування припортової та цивільної інфраструктури. Також один із безпілотників влучив у житловий будинок в Ізмаїлі — є постраждалі.

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