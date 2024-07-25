Атака на Одещину 25 липня: які наслідки

Прокурори фіксують наслідки атаки на Одещину. Фото: Одеська обласна прокуратура.

Другу ніч поспіль Одещина опинилася під ворожим вогнем ударних дронів у ніч на сьогодні, 25 липня. В Ізмаїльському районі росіяни поцілили по адміністративній будівлі, внаслідок атаки пошкоджено приватні домоволодіння, постраждало літнє подружжя.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Допис Кіпера. Фото: скриншот

Наслідки нічної атаки

В результаті атаки сталось руйнування адміністративної будівлі в Ізмаїльському районі, на місці виникла пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували вогонь, проте на місці були постраждалі.

"Також внаслідок падіння уламків на приватний будинок постраждало дві особи. Одна людина госпіталізована до медзакладу в стані середньої тяжкості. Лікарі надають всю необхідну допомогу", — написав Олег Кіпер.

Окупанти націлили дрони на Одещину. Фото: Одеська обласна прокуратура

Наслідки влучання на Одещині. Фото: Одеська обласна прокуратура

Прокуратура вже розпочала розслідування. Правоохоронці працюють на місці та фіксують усі наслідки нічної атаки.

"За процесуального керівництва прокурорів Ізмаїльської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні прокуратури.

Допис прокуратури. Фото: скриншот

Робота ППО цієї ночі

Окупанти атакували ударними безпілотниками типу "Shahed" з напрямків мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму та Приморсько-Ахтарська, РФ. Атака зачепила не лише Одещину, а й інші області України, включаючи Херсонську, Миколаївську, Київську, Сумську, Житомирську та Черкаську області. Проте основний акцент було зроблено на півдні Одеської області.

"Цієї ночі ворог застосував 38 ударних БпЛА "Shahed-131/136", атакуючи об’єкти інфраструктури України на кількох напрямках, зокрема — південь Одеської області та центральні регіони України", — зазначив Микола Олещук.

В результаті цих зусиль було збито 25 ударних БпЛА. Ще три дрони зникли з радарів після перетину державного кордону з Румунією.

Скількі збито цілей. Фото: ПС

Дронова атака на Одещину

Нагадаємо, що в Міноборони Румунії відреагували на дронову атаку по Одещині та потрапляння БпЛА на територію їхньої країни. У відомстві заявили, що після 02:00 у небо підняли два літаки F-16 для моніторингу повітряної обстановки. Крім того, на місцях поблизу села Плауру розпочали розслідування для пошуку можливих предметів, які впали на національну територію.

Також ми писали, що у райдержадміністрації Ізмаїла зазначили, що у разі пошкодження або руйнування житла внаслідок збройної агресії РФ проти України містяни можуть отримати допомогу. Їм необхідно звернутись до чергових спеціалістів Управління житлово-комунального господарства Ізмаїльської міської ради.