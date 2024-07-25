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Оккупанты снова выпустили волны ударных дронов на Одесчину — последствия ночной атаки

25 июля 2024 09:29
Верзилова Єлизавета - редактор
Атака на Одесщину 25 июля: какие последствия
Прокуроры фиксируют последствия атаки в Одесскую область. Фото: Одесская областная прокуратура.
Верзилова Єлизавета - редактор

Вторую ночь подряд Одесщина оказалась под вражеским огнем ударных дронов в ночь на 25 июля. В Измаильском районе россияне попали по административному зданию, в результате атаки повреждены частные домовладения, пострадали пожилые супруги.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Сообщение Кипера. Фото: скриншот

Последствия ночной атаки

В результате атаки произошло разрушение административного здания в Измаильском районе, на месте возник пожар. Спасатели оперативно ликвидировали огонь, однако на месте оказались пострадавшие.

"Также в результате падения обломков на частный дом пострадали два человека. Один человек госпитализирован в медучреждение в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают всю необходимую помощь", — написал Олег Кипер.

Оккупанты снова выпустили волны ударных дронов в Одесскую область - последствия ночной атаки - фото 2
Оккупанты нацелили дроны на Одесчину. Фото: Одесская областная прокуратура
Оккупанты снова выпустили волны ударных дронов в Одесскую область - последствия ночной атаки - фото 3
Последствия попадания в Одесской области. Фото: Одесская областная прокуратура

Прокуратура уже приступила к расследованию. Правоохранители работают на месте и фиксируют все последствия ночной атаки.

"При процессуальном руководстве прокуроров Измаильской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении прокуратуры.

Начато расследование
Сообщение прокуратуры. Фото: скриншот

Работа ПВО этой ночью

Оккупанты атаковали ударными беспилотниками типа "Shahed" по направлениям мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму и Приморско-Ахтарской, РФ. Атака затронула не только Одесскую область, но и другие области Украины, включая Херсонскую, Николаевскую, Киевскую, Сумскую, Житомирскую и Черкасскую области. Однако основной упор был сделан на юге Одесской области.

"Этой ночью враг применил 38 ударных БпЛА "Shahed-131/136", атакуя объекты инфраструктуры Украины на нескольких направлениях, в частности — юг Одесской области и центральные регионы Украины", — отметил Николай Олещук.

В результате этих усилий было сбито 25 ударных БПЛА. Еще три дрона исчезли с радаров после пересечения государственной границы с Румынией.

Работа ПВО 25 июля
Сколько сбито целей. Фото: ВС

Дроновая атака на Одесичну

Напомним, что в Минобороны Румынии отреагировали на дроновую атаку по Одесчине и попадание БПЛА на территорию их страны. В ведомстве заявили, что после 2 часов в небо подняли два самолета F-16 для мониторинга воздушной обстановки. Кроме того, на местах близ села Плаура начали расследование для поиска возможных предметов, упавших на национальную территорию.

Также мы писали, что в райгосадминистрации Измаила отметили, что в случае повреждения или разрушения жилья в результате вооруженной агрессии РФ против Украины горожане могут получить помощь. Им необходимо обратиться к дежурным специалистам Управления жилищно-коммунального хозяйства Измаильского городского совета.

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