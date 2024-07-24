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Усі злочини зафіксовані — поліція працює на місці влучання ворожого БпЛА на Одещині

24 липня 2024 12:31
Верзілова Єлизавета - редактор
Поліція фіксує наслідки атаки на Одещину 24 липня: фото
Поліція працює на місці влучання дрону на Одещині. Фото: Нацполіція
Верзілова Єлизавета - редактор

У ніч на 24 липня російські сили підступно атакували цивільну та припортову інфраструктуру на півдні Одеської області, зокрема влучання сталось в Ізмаїлі. На місці подій працюють поліцейські, вони забезпечують охорону громадського порядку та фіксують наслідки атаки. 

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області

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Фіксація та ліквідація наслідків атаки

Поліцейські зараз збирають докази чергового воєнного злочину Росії. Внаслідок цієї атаки пошкоджень зазнала житлова п'ятиповерхівка, а троє жінок віком 49, 63 та 69 років отримали травми різного ступеня тяжкості. Їм наразі надають медичну допомогу. Також постраждала припортова інфраструктура Подунав'я: пошкоджено кілька будівель та вантажний автотранспорт.

Зруйнована булівля в Ізмаїлі
Наслід влучання дрону. Фото: ДСНС Одещини
поліція фіксує наслідки
Правоохоронці фіксують наслідки. Фото: Нацполіція

"Правоохоронці забезпечують охорону громадського порядку, проводять огляд руйнувань, фіксують наслідки ворожої атаки, збирають докази чергового воєнного злочину Росії. За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України, що стосується порушення законів та звичаїв війни", — повідомили правоохоронці.

На ліквідацію пожеж, які виникнули в наслідок влучання, залучались 42 співробітника ДСНС та дев'ять одиниць техніки. Також допомагали місцеві пожежні команди — на місці працювали 24 рятувальника та вісім пожежних машин.

Пожежа внаслідок влучання
На місці влучання виникла пожежа. Фото: ДСНС Одещини
Рятувальники гасять пожежу
Рятувальники борються з пожежею в Ізмаїлі. Фото: ДСНС Одещини

Дронова атака на Одещину

Нагадаємо, що в Міноборони Румунії відреагували на дронову атаку по Одещині та потрапляння БпЛА на територію їхньої країни. У відомстві заявили, що після 02:00 у небо підняли два літаки F-16 для моніторингу повітряної обстановки. Крім того, на місцях поблизу села Плауру розпочали розслідування для пошуку можливих предметів, які впали на національну територію.

Також ми писали, що у райдержадміністрації Ізмаїлу зазначили, що у разі пошкодження або руйнування житла внаслідок збройної агресії РФ проти України містяни можуть отримати допомогу. Їм необхідно звернутись до чергових спеціалістів Управління житлово-комунального господарства Ізмаїльської міської ради.

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