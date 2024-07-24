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Все преступления зафиксированы — полиция работает на месте попадания вражеского БпЛА на Одесчине

24 июля 2024 12:31
Верзилова Єлизавета - редактор
Полиция фиксирует последствия атаки на Одесчину 24 июля: фото
Полиция работает на месте попадания дрона в Одесской области. Фото: Нацполиция
Верзилова Єлизавета - редактор

В ночь на 24 июля российские силы коварно атаковали гражданскую и припортовую инфраструктуру на юге Одесской области, в том числе попадание произошло в Измаиле. На месте происшествия работают полицейские, они обеспечивают охрану общественного порядка и фиксируют последствия атаки.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Фиксация и ликвидация последствий атаки

Полицейские собирают доказательства очередного военного преступления России. В результате этой атаки повреждения получила жилая пятиэтажка, а трое женщин в возрасте 49, 63 и 69 лет получили травмы разной степени тяжести. Им оказывают медицинскую помощь. Также пострадала припортовая инфраструктура Подунавья: повреждены несколько зданий и грузовой автотранспорт.

Разрушенная буллавка в Измаиле
Следствие попадания дрона. Фото: ГСЧС Одесчины
полиция фиксирует последствия
Правоохранители фиксируют последствия. Фото: Нацполиция

"Правоохранители обеспечивают охрану общественного порядка, проводят осмотр разрушений, фиксируют последствия вражеской атаки, собирают доказательства очередного военного преступления России. По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины, что касается нарушения законов и обычаев войны", — сообщили правоохранители.

На ликвидацию пожаров, возникших в результате попадания, привлекались 42 сотрудника ГСЧС и девять единиц техники. Также помогали местные пожарные команды — на месте работали 24 спасателя и восемь пожарных машин.

Пожар в результате попадания
На месте попадания возник пожар. Фото: ГСЧС Одесчины
Спасатели тушат пожар
Спасатели борятся с пожаром в Измаиле. Фото: ГСЧС Одесчины

Дроновая атака на Одесчину

Напомним, что в Минобороны Румынии отреагировали на дроновую атаку по Одесщине и попадание БПЛА на территорию их страны. В ведомстве заявили, что после 2 часов в небо подняли два самолета F-16 для мониторинга воздушной обстановки. Кроме того, на местах близ села Плаура начали расследование для поиска возможных предметов, упавших на национальную территорию.

Также мы писали, что в райгосадминистрации Измаила отметили, что в случае повреждения или разрушения жилья в результате вооруженной агрессии РФ против Украины горожане могут получить помощь. Им необходимо обратиться к дежурным специалистам Управления жилищно-коммунального хозяйства Измаильского городского совета.

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