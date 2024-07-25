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Под вниманием оккупантов порты на Дунае — Братчук о ночных ударах по Одесчине

25 июля 2024 15:55
Верзилова Єлизавета - редактор
Россия хочет уничтожить порты Дуная: тактика дроновых атак
Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Фото: скриншот с видео
Верзилова Єлизавета - редактор

Российские захватчики все чаще применяют точечные удары и дроны с территории временно оккупированного Крыма, в частности, ударные беспилотники Shahed. Под прицелом все еще остается портовая инфраструктура на Дунае, именно поэтому двое суток враг враг целится в южные регионы Одесской области.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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Атаки на порты Дуная

Атаки направлены не только на физическое и психологическое устрашение населения, но и на повреждение портовой инфраструктуры. Важным транспортным узлом остается Дунай, игравший ключевую роль во время блокады портов Большой Одессы.

"Враг пытается влиять на нашу логистическую инфраструктуру, в частности, Дунайский транспортный узел, что имеет важное значение для нашей обороноспособности и экономики как региона, так и всей страны. Это и логистика, тот транспортный узел, который не просто выполнял свою задачу, когда порты Большой Одессы были блокированы. Собственно, это направление получило, я бы сказал, и новое дыхание", — сказал Сергей Братчук.

По его словам, недавно в Россию поступил очередной груз из Ирана, пополнивший авиационный парк врага новыми дронами, активно используемыми в этих атаках. Страна-агрессор пытается повлиять на логистические маршруты, нанося удары по припортовой инфраструктуре.

Атаки на Одесчину: что известно

Мы писали, что сегодня ночью Одесчина оказалась под вражеским огнем ударных дронов. В Измаильском районе россияне попали по административному зданию, в результате атаки повреждены частные домовладения, пострадали пожилые супруги.

Также мы сообщали, что в результате массированной дроновой атаки в Одесской области произошло разрушение припортовой и гражданской инфраструктуры. Также один из беспилотников попал в жилой дом в Измаиле — есть пострадавшие.

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