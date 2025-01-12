Відключення світла в Одесі сьогодні

Підготуйте повербанки — одеситам у неділю відключили світло
Сьогодні, 12 січня, у деяких одеситів не буде світла. Енергетики наразі проводять ремонтні роботи на електромережах, аовернути електропостачання містянам обіцяють до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.
Про це у суботу, 12 січня повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
Де немає світла в Одесі
Центральний РЕМ
Роботи триватимуть до 19:00 на таких вулицях:
- Колонтаївська, 12-39
- Мечникова, 22-30, 70
- Ольгієвська, 37
- Південна, 27-48
- Різовська, 25-38
- Розумовська, 2/4-27
- Садиковська, №37
- Середня, 1, 2, 7
- Майстрова, 39-47
- Сквер Серединський.
Північний РЕМ
Роботи триватимуть до 18:30 на наступних вулицях:
- Ак. Панкратової, 1-61
- В. Хавкіна, 1-51
- Геологічна, 9, 9а, 23б
- Котляревського, 1-23
- Кругова, 1-58
- Степова, 1-31
- Хуторська, 15-105в
- провулки: Л. Гінзбург, 5-43, Оранжерейний, 18а-43а, Хуторський, 1-29, Цементний, 1-17, Шебелинський, 13-27.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, Одещина стала лідером з придбання електрокарів серед південних областей. Також ми писали, що одесити з порушенням слуху мають можливість безоплатно отримати слухові апарати.
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