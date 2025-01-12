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Підготуйте повербанки — одеситам у неділю відключили світло

12 січня 2025 09:56
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Відключення світла в Одесі сьогодні
Енергетик лагодить електромережу. Фото ілюстративне: ДТЕК
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 12 січня, у деяких одеситів не буде світла. Енергетики наразі проводять ремонтні роботи на електромережах, аовернути електропостачання містянам обіцяють до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.

Про це у суботу, 12 січня повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Повідомлення міськради. Фото: скриншот

Де немає світла в Одесі

Центральний РЕМ

Роботи триватимуть до 19:00 на таких вулицях:

  • Колонтаївська, 12-39
  • Мечникова, 22-30, 70
  • Ольгієвська, 37
  • Південна, 27-48
  • Різовська, 25-38
  • Розумовська, 2/4-27
  • Садиковська, №37
  • Середня, 1, 2, 7
  • Майстрова, 39-47
  • Сквер Серединський.

Північний РЕМ

Роботи триватимуть до 18:30 на наступних вулицях:

  • Ак. Панкратової, 1-61
  • В. Хавкіна, 1-51
  • Геологічна, 9, 9а, 23б
  • Котляревського, 1-23
  • Кругова, 1-58
  • Степова, 1-31
  • Хуторська, 15-105в
  • провулки: Л. Гінзбург, 5-43, Оранжерейний, 18а-43а, Хуторський, 1-29, Цементний, 1-17, Шебелинський, 13-27.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, Одещина стала лідером з придбання електрокарів серед південних областей. Також ми писали, що одесити з порушенням слуху мають можливість безоплатно отримати слухові апарати.

Одеса ремонт Укренерго ДТЕК відключення світла світло

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