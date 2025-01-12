Відключення світла в Одесі сьогодні

Енергетик лагодить електромережу. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 12 січня, у деяких одеситів не буде світла. Енергетики наразі проводять ремонтні роботи на електромережах, аовернути електропостачання містянам обіцяють до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.

Про це у суботу, 12 січня повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Де немає світла в Одесі

Центральний РЕМ

Роботи триватимуть до 19:00 на таких вулицях:

Колонтаївська, 12-39

Мечникова, 22-30, 70

Ольгієвська, 37

Південна, 27-48

Різовська, 25-38

Розумовська, 2/4-27

Садиковська, №37

Середня, 1, 2, 7

Майстрова, 39-47

Сквер Серединський.

Північний РЕМ

Роботи триватимуть до 18:30 на наступних вулицях:

Ак. Панкратової, 1-61

В. Хавкіна, 1-51

Геологічна, 9, 9а, 23б

Котляревського, 1-23

Кругова, 1-58

Степова, 1-31

Хуторська, 15-105в

провулки: Л. Гінзбург, 5-43, Оранжерейний, 18а-43а, Хуторський, 1-29, Цементний, 1-17, Шебелинський, 13-27.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, Одещина стала лідером з придбання електрокарів серед південних областей. Також ми писали, що одесити з порушенням слуху мають можливість безоплатно отримати слухові апарати.