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Подготовьте повербанки — одесситам в воскресенье отключили свет

12 января 2025 09:56
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Отключение света в Одессе сегодня
Энергетик чинит электросеть. Фото иллюстративное: ДТЭК
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 12 января, у некоторых одесситов не будет света. Энергетики сейчас проводят ремонтные работы на электросетях, а вернуть электроснабжение горожанам обещают до 19:00. Отметим, что время восстановления может варьироваться в зависимости от выполнения работ.

Об этом в субботу, 12 января сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Сообщение горсовета. Фото: скриншот

Где нет света в Одессе

Центральный РЭС

Работы продлятся до 19:00 на таких улицах:

  • Колонтаевская, 12-39
  • Мечникова, 22-30, 70
  • Ольгиевская, 37
  • Южная, 27-48
  • Резовская, 25-38
  • Розумовская, 2/4-27
  • Садиковская, №37
  • Средняя, 1, 2, 7
  • Мастерская, 39-47
  • Сквер Серединский.

Северный РЭС

Работы продлятся до 18:30 на следующих улицах:

  • Ак. Панкратовой, 1-61
  • В. Хавкина, 1-51
  • Геологическая, 9, 9а, 23б
  • Котляревского, 1-23
  • Круговая, 1-58
  • Степовая, 1-31
  • Хуторская, 15-105в
  • переулки: Л. Гинзбург, 5-43, Оранжерейный, 18а-43а, Хуторской, 1-29, Цементный, 1-17, Шебелинский, 13-27.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже ли зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, Одесская область стала лидером по приобретению электрокаров среди южных областей. Также мы писали, что одесситы с нарушением слуха имеют возможность бесплатно получить слуховые аппараты.

Одесса ремонт Укрэнерго ДТЭК отключения света свет

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09:33 Академики замиловали кадрами вылупившихся пингвинят — видео

09:20 Выезд за границу — какая ситуация на пропускных пунктах Одесчины

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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09:15 Россияне обстреляли предприятие на Днепропетровщине — фото

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