Підірвав оселю товариша через неприязнь — на Одещині затримали зловмисника

Поліція провела операцію і затримала зловмисника. Фото: Нацполіція

Чоловік вирішив підірвати квартиру, в якій проживав його знайомий разом зі співмешканкою. На щастя, ніхто не постраждав, а порушнику загрожує позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції України в Одеській області.

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Деталі інциденту

У місті Ананьїв чоловік вирішив підірвати квартиру в одноповерховому чотириквартирному будинку. В помешканні проживав його знайомий разом з сожителькою. Свої дії він пояснив тим, що просто має погані стосунки з цими людьми.

Сам чоловік має будинок навпроти, та після того як стався вибух, він втік додому і зачинився зсередини. Сидячи вдома, зловмисник погрожував підірвати ще одну гранату у відповідь на вимоги правоохоронців вийти з будинку.

Граната, яку вилучили правоохоронці. Фото: Нацполіція

Правоохоронці провели вдалу операцію з затримання підривника. Також вони обшукали його помешкання та вилучили корпус ручної гранати РГД-5 та запал до нього.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомили про підозру у незаконних оборудках з бойовими припасами та хуліганстві із нанесенням тілесних ушкоджень. Ці злочини кваліфікуються за ч. 1 ст. 263 та ч. 4 ст. 296 ККУ і караються позбавленням волі на строк до семи років.

Нагадаємо, що поліцейські розшукали та затримали палія, винного у пожежі храму в Одесі. Чоловік пояснив, що умисно пошкодив майно церкви через образу на одну із працівниць трапезної.

Також ми писали, що в Одесі сварка двох чоловіків закінчилась ножовими пораненнями. Під час конфлікту один із них образив іншого, а той дістав ніж і вдарив кривдника в горло.