Взорвал дом товарища из-за неприязни — в Одесской области задержали злоумышленника

Полиция провела операцию и задержала злоумышленника. Фото: Нацполиция

Мужчина решил взорвать квартиру, в которой проживал его знакомый вместе с сожительницей. К счастью, никто не пострадал, а нарушителю грозит лишение свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области.

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Детали инцидента

В городе Ананьев мужчина решил взорвать квартиру в одноэтажном четырехквартирном доме. В доме проживал его знакомый вместе с сожительницей. Свои действия он объяснил тем, что просто имеет плохие отношения с этими людьми.

У самого мужчины есть жилье напротив, и после того, как произошел взрыв — он сбежал домой и закрылся изнутри. Сидя в доме, злоумышленник угрожал взорвать еще одну гранату в ответ на требования правоохранителей выйти наружу.

Граната, изъятая правоохранителями. Фото: Нацполиция

Правоохранители провели удачную операцию по задержанию взрывателя. Также они обыскали его квартиру и изъяли корпус ручной гранаты РГД-5 и запал к нему.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщили о подозрении в незаконных сделках с боевыми припасами и хулиганстве с нанесением телесных повреждений. Эти преступления квалифицируются по ч. 1 ст. 263 и ч. 4 ст. 296 УКУ и наказываются лишением свободы сроком до семи лет.

Напомним, что полицейские разыскали и задержали поджигателя, виновного в пожаре храма в Одессе. Мужчина объяснил, что умышленно повредил имущество церкви из-за оскорбления одной из работниц трапезной.

Также мы писали, что в Одессе ссора двух мужчин закончилась ножевыми ранениями. Во время конфликта один из них оскорбил другого, а тот достал нож и ударил обидчика в горло.