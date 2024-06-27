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Підкупали лікарів та заробляли на ухилянтах — у Миколаєві викрили горе-бізнесменів

27 червня 2024 12:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
У Миколаєві накрили схему допомоги ухилянтам: подробиці від прокуратури
У Миколаєві затримали зловчмисника. Фото: Миколаївська обласна прокуратура
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Двоє мешканців Миколаєва організували схему незаконного заробітку на ухилянтах. Чоловіки пропонували військовозобов'язаним виготовити фіктивні довідки про інвалідність, аби ті змогли уникнути мобілізації.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної прокуратури.

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Деталі діяльності

Товариші віком 20 та 22 років розподілили обов'язки між собою. Так, один із них підшукував клієнтів, а інший домовлявся з посадовими особами медичних закладів про встановлення ІІ групи інвалідності.  Вартість їхніх послуг становила 15 тисяч доларів.

Що загрожує

Обидва чоловіки підозрюються в одержанні неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. 

Інші схеми допомоги ухилянтам

Ми писали, що в Одесі викрили військового, який за гроші допомагав уникнути мобілізації. Чоловік обіцяв допомогти "клієнтам" отримати непридатність до військової служби та виключення з військового обліку, за що йому загрожує кримінальна відповідальність.

Також ми повідомляли, що на Одещині накрили організаторів незаконного переправлення чоловіків за кордон. Оперуповноважений одного із районних управлінь поліції Одещини та декілька спільників за свої послуги вимагали від 5000 до 18 500 доларів з призовника.

Одеса
Миколаїв
Миколаївська область
прокуратура
військовий призов
інвалідність
Новини Одеси
мобілізація
злочин
лікарі
ухилянти

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