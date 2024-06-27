В Николаеве накрыли схему помощи уклонистам: подробности от прокуратуры

В Николаеве задержали злоумышленника. Фото: Николаевская областная прокуратура

Два жителя Николаева организовали схему незаконного заработка на уклонистах. Мужчины предлагали военнообязанным изготовить фиктивные справки об инвалидности, чтобы они смогли избежать мобилизации.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

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Детали деятельности

Товарищи 20 и 22 лет распределили обязанности между собой. Так, один из них подыскивал клиентов, а другой договаривался с должностными лицами медицинских учреждений об установлении ІІ группы инвалидности. Стоимость их услуг составила 15 тысяч долларов.

Что угрожает

Оба мужчины подозреваются в получении неправомерной выгоды для себя и третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, сопряженное с требованием такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Другие схемы помощи уклонистам

Мы писали, что в Одессе разоблачили военного, который за деньги помогал избежать мобилизации. Мужчина обещал помочь "клиентам" получить непригодность к военной службе и исключение из военного учета, за что ему грозит уголовная ответственность.

Также мы сообщали, что в Одесской области накрыли организаторов незаконной переправки мужчин за границу. Оперуполномоченный одного из районных управлений полиции Одесчины и несколько сообщников за свои услуги требовали от 5000 до 18500 долларов с призывника.