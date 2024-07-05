В Одесі підпалили авто війсьвого — що відомо

Підпалили авто та зникли — в Одесі знов горів бус військового
В Одесі не припиняються випадки підпалу службових автомобілів. Так, вчора ввечері у Суворовському районі горів бус, який належав військовослужбовцю.
Про це повідомляють користувачі соцмереж.
Підпали авто в Одесі
За даними користувачів соцмереж, випадок стався неподалік вул. Заболотного в Суворовському районі Одеси. У бусика повністю вигорів салон, задні двері та колеса. Наразі особи, які здійснили підпал, невідомі. Зазначимо, що це вже не перший подібний випадок у регіоні.
Затримання паліїв на Одещині
Ми писали, що в Одесі правоохоронці затримали двох чоловіків, які працювали на російську спецслужбу ФСБ. Фігуранти готували підпали авто українських військових на території міста.
Також ми повідомляли, що у Роздільнянському районі Одещини викрили двох неповнолітніх у злочині проти ЗСУ. Двоє місцевих хлопців 16 та 17 років облили легкозаймистою рідиною і підпалили автівки, що належали військовим.
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