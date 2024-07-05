В Одесі підпалили авто війсьвого — що відомо

Згоріла автівка в Одесі. Фото: соцмережі

В Одесі не припиняються випадки підпалу службових автомобілів. Так, вчора ввечері у Суворовському районі горів бус, який належав військовослужбовцю.

Про це повідомляють користувачі соцмереж.

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Підпали авто в Одесі

За даними користувачів соцмереж, випадок стався неподалік вул. Заболотного в Суворовському районі Одеси. У бусика повністю вигорів салон, задні двері та колеса. Наразі особи, які здійснили підпал, невідомі. Зазначимо, що це вже не перший подібний випадок у регіоні.

Згорілий бус. Фото: соцмережі

Затримання паліїв на Одещині

Ми писали, що в Одесі правоохоронці затримали двох чоловіків, які працювали на російську спецслужбу ФСБ. Фігуранти готували підпали авто українських військових на території міста.

Також ми повідомляли, що у Роздільнянському районі Одещини викрили двох неповнолітніх у злочині проти ЗСУ. Двоє місцевих хлопців 16 та 17 років облили легкозаймистою рідиною і підпалили автівки, що належали військовим.