В Одессе подожгли авто военного - что известно

Сгорел автомобиль в Одессе. Фото: соцсети

В Одессе не прекращаются случаи поджога служебных автомобилей. Так, вчера вечером в Суворовском районе горел бус, принадлежавший военнослужащему.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

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Поджоги авто в Одессе

По данным пользователей соцсетей, случай произошел недалеко от ул. Заболотного в Суворовском районе Одессы. У бусика полностью выгорел салон, задние двери и колеса. В настоящее время лица, совершившие поджог, неизвестны. Это уже не первый подобный случай в регионе.

Сгоревший бус. Фото: соцсети

Задержка поджигателей в Одесской области

Мы писали, что в Одессе правоохранители задержали двух мужчин, работавших на российскую спецслужбу ФСБ. Фигуранты готовили поджоги автомобилей украинских военных на территории города.

Также мы сообщали, что в Раздельнянском районе Одесчины разоблачили двух несовершеннолетних в преступлении против ВСУ. Двое местных ребят 16 и 17 лет облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли принадлежавшие военным автомобили.