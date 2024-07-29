В Одесі затримали шістьох паліїв, які працювали на РФ: деталі

Один із агентів на лаві підсудних. Фото: СБУ

Правоохоронці затримали в Одесі групу молодиків, які на замовлення ФСБ підпалювали автомобілі Сил оборони України. За два тижні злочинці намагалися знищити понад 15 службових позашляховиків, за що тепер їх очікує ув'язнення.

Про це повідомили у прсслужбі управління СБ України в Одеській області.

Читайте також:

Подробиці діяльності паліїв

У ході спецоперації у різних районах міста одночасно затримали всіх шістьох учасників групи. Ними виявились місцеві жителі віком від 18 до 24 років, які працювали кур'єрами у популярному сервісі доставки їжі. Фігуранти були завербовані через Telegram-канали, де вони шукали підробіток і залишали свої "резюме".

Спалені автівки на замовлення РФ. Фото: Одеська обласна прокуратура

Усього зловмисники спалили 15 авто в Одесі.Фото: Одеська обласна прокуратура

Представник ФСБ запропонував їм гроші за знищення авто українських військових. Злочинці отримували "замовлення" на підпали від російського куратора, діяли переважно у парі, фільмували загоряння для "звітності", а потім отримували винагороду. за одну знищену автівку замовники платили 5 000-8 000 гривень.

Затримали злочинця в Одесі, що підпалював авто. Фото: СБУ

Працював на замовлення російських спецслужб в Одесі. Фото: СБУ

Злочинці об'їжджали місто, встановлювали місця паркування військових авто, погоджували координати з російським агентом і вночі підпалювали автомобілі, обливши їх запалювальною сумішшю. Як "прикриття" палії використовували свої кур'єрські скутери.

Що загрожує

Підозрюваним повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань). Суд обрав для них запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Злочинцям загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Одесі посилять перевірку транспортних засобів, що використовуються військовими. Відповідні доручення ОВА вже направила командуючим, щоб систематизувати та навести порядок у використанні військового транспорту в місті.