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Поджигали машины военных за деньги от РФ — в Одессе задержали шестерых курьеров

29 июля 2024 10:41
Верзилова Єлизавета - редактор
В Одессе задержали шести работавших на РФ курильщиков: детали
Один из агентов на скамье подсудимых. Фото: СБУ
Верзилова Єлизавета - редактор

Правоохранители задержали в Одессе группу молодых людей, которые по заказу ФСБ поджигали автомобили Сил обороны Украины. За две недели преступники пытались уничтожить более 15 служебных внедорожников, за что теперь их ожидает заключение.

Об этом сообщили в службе Управления СБ Украины в Одесской области.

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Подробности деятельности поджигателей

В ходе спецоперации в разных районах города одновременно задержали всех шестерых участников группы. Ими оказались местные жители от 18 до 24 лет, работавшие курьерами в популярном сервисе доставки еды. Фигуранты были завербованы через Telegram-каналы, где они искали подработку и оставляли свои "резюме".

Поджигали машины военных за деньги от РФ — в Одессе задержали шестерых курьеров - фото 1
Сожженные автомобили по заказу РФ. Фото: Одесская областная прокуратура
Поджигали машины военных за деньги от РФ — в Одессе задержали шестерых курьеров - фото 2
Всего злоумышленники сожгли 15 авто в Одессе. Фото: Одесская областная прокуратура

Представитель ФСБ предложил им деньги за уничтожение автомобилей украинских военных. Преступники получали "заказ" на поджоги от российского куратора, действовали преимущественно в паре, снимали возгорание для "отчетности", а затем получали вознаграждение. за один уничтоженный автомобиль заказчики платили 5 000 — 8 000 гривен.

Поджигали авто военных в Одессе
Задержан преступник в Одессе, поджигавший авто. Фото: СБУ
Работающий на РФ за деньги
Работал по заказу российских спецслужб в Одессе. Фото: СБУ

Преступники объезжали город, устанавливали места парковки военных авто, согласовывали координаты с российским агентом и ночью поджигали автомобили, облив их зажигательной смесью. В качестве "прикрытия" поджигатели использовали свои курьерские скутеры.

Что угрожает

Подозреваемым сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований). Суд избрал для них меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Преступникам грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что в Одессе усилят проверку используемых военными транспортных средств. Соответствующие поручения ОВА уже направила командующим систематизировать и навести порядок в использовании военного транспорта в городе.

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