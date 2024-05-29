Підпалив електропідстанції на вимогу ФСБ — на Одещині викрили диверсанта

На Одещині затримали диверсанта. Фото: СБУ

На Одещині правоохоронці викрили ворожого агента, який підпалював енергетичні об'єкти регіону. За скоєне зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі, також планують оголосити у розшук замовника диверсій.

Про це повідомляє пресслужба СБ України в Одеській області.

Читайте також:

Деталі діяльності

36-річний житель Одещини вилив 5 каністр з бензином на технологічне обладнання двох електропідстанцій на території Болградського району. Це призвело до загоряння силових трансформаторів. Таким чином він мав знеструмити сотні житлових будинків, лікарень, теплогенеруючих підприємств, гідроспоруд та об’єктів газопостачання.

Як виявило слідство, замовником диверсії виявився 42-річний кримінальник із сусідньої країни, який мав статус "наглядача" у злочинному світі. Його завербувала ФСБ і дала завдання вчинити серію підпалів на Одещині.

Що загрожує

Виконавець вже був проінформований про підозру за статтею про диверсію в умовах воєнного стану. Відповідно до ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України, йому загрожує довічне позбавлення волі. Щодо "замовника", то наразі планується оголосити його у міжнародний розшук.

Випадки співпраці з ворогом на Одещині

Ми писали, що співробітники Служби безпеки України викрили агентурну групу ФСБ РФ, яка займалася розвідувально-підривною діяльністю на Одещині. Зловмисники зливали ворогу координати об'єктів залізничної інфраструктури, удари по яких мали частково зупинити рух потягів у регіоні.

Також ми повідомляли, що правоохоронці викрили в Одесі чоловіка, який коригував ракетні удари країни-агресорки. Зловмисник фільмував наслідки атак на місто та оперативно надсилав усю інформацію окупантам, за що йому загрожує довічне ув'язнення.