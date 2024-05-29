Поджег электроподстанции по требованию ФСБ — в Одесской области разоблачили диверсанта
В Одесской области правоохранители разоблачили вражеского агента, который поджигал энергетические объекты региона. За совершенное злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы, также планируется объявить в розыск заказчика диверсий.
Об этом сообщает пресс-служба СБ Украины в Одесской области.
Детали деятельности
36-летний житель Одесской области вылил 5 канистр с бензином на технологическое оборудование двух электроподстанций на территории Болградского района. Это привело к возгоранию силовых трансформаторов. Таким образом, он должен был обесточить сотни жилых домов, больниц, теплогенерирующих предприятий, гидросооружений и объектов газоснабжения.
Как выявило следствие, заказчиком диверсии оказался 42-летний уголовник из соседней страны, имевший статус "смотрящего" в преступном мире. Его завербовала ФСБ и дала задачу совершить серию поджогов в Одесской области.
Что угрожает
Исполнитель уже был проинформирован о подозрении по статье о диверсии в условиях военного положения. Согласно ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины, ему грозит пожизненное лишение свободы. Что касается "заказчика", то планируется объявить его в международный розыск.
Случаи сотрудничества с врагом в Одесской области
Мы писали, что сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили агентурную группу ФСБ РФ, которая занималась разведывательно-подрывной деятельностью в Одесской области. Злоумышленники сливали врагу координаты объектов железнодорожной инфраструктуры, удары по которым должны частично остановить движение поездов в регионе.
Также мы сообщали, что правоохранители разоблачили в Одессе мужчину, корректировавшему ракетные удары страны-агрессорки. Злоумышленник снимал последствия атак на город и оперативно отправлял всю информацию оккупантам, за что ему грозит пожизненное заключение.
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